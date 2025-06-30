Erhürman: Bu düzenleme, hem hiyerarşiyi bozacak hem de motivasyon kaynaklarını değiştirecek

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili Meclis’te konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü’nün bugün emekliliğinin gerçekleşiyor olduğunu kaydetti ve “Aynı gün içinde bu yasa Meclis’te görüşülüyor” ifadelerini kullandı. Görüşülen yasanın ise doğrudan doğruya o göreve gelecek kişinin niteliklerini belirleyen bir düzenleme olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Yani, emeklilik günüyle yasa değişikliğinin aynı güne denk gelmesi söz konusu” dedi. “Bu ihtiyaç bir yıl önce akla gelmedi mi?” diye soran Erhürman, tüm bunları komitede dile getirdiklerini anımsattı. Yasanın genel gerekçesinin sadece üç satırdan ibaret olduğuna dikkat çeken Erhürman, genel gerekçeden, “Bu yasa geçmezse yardımcılar atanamayacak” gibi bir algı oluştuğunu ancak durumun böyle olmadığını dile getirdi.

Şu an itibarıyla ne Polis Genel Müdürü’nün ne de yardımcılarının atanmasını engelleyen bir durumun olmadığının altını çizen Erhürman, “Bu yasa değişikliği olmasa da atamalar yapılabilir. Dolayısıyla bu yasa, ortada bir zorunluluk olduğu için değil, başka gerekçelerle getirilmektedir” dedi. Tufan Erhürman, “Eğer gerçekten bir ihtiyaç olsaydı, bu talebin nereden gelmesi gerekirdi? Ya doğrudan Polis Genel Müdürlüğü'nden ya da onun vasıtasıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK). Ancak GKK adına komiteye gelen temsilci çok açık bir şekilde şunu ifade etti: Bu yasa önerisi, komutanlarımız tarafından gündeme getirilmemiştir. Hükümetimiz, aday havuzunun genişletilmesini bir ihtiyaç olarak görmüştür. Ve bu durum tutanaklara da geçmiştir” diye konuştu. Ortada bir kurumsal talep olmadığına dikkat çeken Erhürman, bunun, siyasetin ihtiyaçlarına göre ortaya konulmuş bir düzenleme olduğunu ifade etti. Tufan Erhürman, “Burada açıkça görülmesi gereken mesele şu: Aday konumunda olan ya da olabilecek kişiler hakkında şahıs bazında herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Ancak sizin bu düzenlemeyle ilgili olarak şu soruya cevap vermeniz gerekiyor: Neden siyaseten böyle bir ihtiyaç hissettiniz? Havuzu genişletme ihtiyacı neden doğdu?” diye sordu. “Aksi takdirde, şu anda havuzda bulunan kişileri yeterli görmediğiniz anlamı çıkar. Böylece, hiçbir kusurları ve eksiklikleri yokken, bu kişilerin isimlerinin önüne soru işaretleri koymuş olursunuz” diyen Erhürman, yapılmak istenen düzenlemenin, teşkilat içinde gelecekte göreve gelmek isteyen polisler açısından son derece riskli bir mesaj içerdiğini vurguladı. Erhürman, “Ben tüm yasal koşulları yerine getirsem bile, yasada tam da yükselme zamanımda bir değişiklik yapılarak önüme engel konabilir” düşüncesine neden olur. Bunun sonu yoktur” dedi. “Eğer gerçekten bir kişi eksiktir ve düzenleme gerekiyorsa, bunu anlarız. Ancak her defasında “bu son” denilmesine rağmen, yine aynı yöntem uygulanıyorsa, burada ciddi bir sorun vardır” diyen Erhürman, motivasyonun önemine işaret etti. Erhürman, “Bu durum, iyi polislik yaparak yükselme arzusunu törpüleyen, tehlikeli bir motivasyon kaynağı doğurmaktadır. Bu çok tehlikelidir, tehlikeli sularda yüzülmektedir” dedi. Tufan Erhürman, “Bu konuşmayı herhangi bir polis arkadaşımız hakkında olumlu ya da olumsuz bir yargı ile yapmıyorum. Ama bu düzenleme, hem hiyerarşiyi bozacak hem motivasyon kaynaklarını değiştirecek hem de teşkilatın insan kaynağını savurganca harcayacak niteliktedir” diye ekledi.