Erhürman: Bu adanın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bireysel başarı hikayelerini birleştireceğiz ve bu halkın ortak başarı hikayesini, sonra da bu adanın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkını CTP’ye mühür vurmaya çağıran CTP Lideri Tufan Erhürman, “Hepimiz yorulduk. Hepimizin umutlarını kırmaya çalışan birileri var iki buçuk senedir. Tepki göstermemiz gerekir. Sadece şikayet etmek yetmez, harekete geçmek gerekir. Bu yaşadıklarımız kadar değildir” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sim TV’de Sami Özuslu’nun sorularını yanıtladı.

Erhürman: İnsanlarımız malum zihniyete buraya kadar diyecek

CTP’nin sandıktan birinci parti çıkacağına dikkat çeken Erhürman, hükümeti kuracaklarını ve bu hükümetin büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağını vurguladı. Erhürman, “Ne kadar çok insanımız sandığa giderse, Kıbrıs Türk halkının iradesi de o kadar yansır” diye konuştu. Artık bu malum zihniyetten kurtulmamız gerektiğinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının söz konusu zihniyete ‘buraya kadar’ diyeceğini kaydetti. Erhürman, seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun biraz üzerinde bir katılımın olacağını düşündüğünü ifade etti. Beceriksizliğin ve basiretsizliğin, Kıbrıs Türk halkını nerelere taşıdığını insanımızın gördüğünü dile getiren Erhürman, “İnsanlarımız ‘buraya kadar’ demeye hazırlanıyor” dedi.

“Önemli olan ne yaptığınızdır, seçime ramak kala ne söylediğiniz değil”

CTP Lideri Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde hükümetin 27 vekilinin olduğunu hatırlatarak, “27 milletvekili nisap sorunu yaşadı mı? Ondan sonraki UBP hükümetleri de 27 vekile sahipti. Nisap sorunundan başka bir şey yaşamadılar” dedi. Kayıt dışı birçok gelirin olduğunu söyleyen Erhürman, vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerine vurgu yaptı. Erhürman, “Önemli olan ne yaptığınızdır, seçime ramak kala ne söylediğiniz değildir” dedi. “Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye’deki görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlenmediği için benim gözümde Türkiye’de ne konuşulduğu hiçbir mana ifade etmiyor” diyen Erhürman, bir hafta sonra başbakan olup olmayacağı belli olmayan bir kişinin görüşmesinin bir anlam taşımadığını kaydetti.

“2 buçuk senedir istikrarlı bir şekilde geriye doğru gidiyoruz”

İstikrarın, eğer doğru işler yapılıyorsa değerli olduğunun altını çizen Erhürman, UBP’nin iki buçuk yıldır istikrarlı bir şekilde iktidarda olduğunu söyledi ve “Biz elektrik kensitilerine, tüp gaz yokluğuna geldik. Eğitimde fırsat eşitsizliğine geldik. Bunların hiçbiri de pandemiyle ve TL değer kaybıyla ilgisi yok. İstikrarlı bir şekilde geriye gittik” dedi. “Elektrikle ilgili çözüm önerisi nedir UBP’nin?” diye soran Erhürman, elektrik kurumunda kaç santral varsa, hepsinin CTP döneminde alındığını vurguladı. Erhürman, UBP’nin KIBTEK’te tek bir dikili ağacının olmadığına dikkat çekti. Bu ülkede siyasi istismar kapılarının olduğunu ifade eden Erhürman, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak bu kapıları kapayacaklarını belirtti.

“Eczanelerde ilaç yok... İhracat yasağını kaldırmayı bile beceremediler”

Erhürman, 2017’den 2022’ye kadar TC’den kaynak akışı konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, seçimden sonra ek bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Uzun vadeli, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı hazırlayacaklarını yineleyen Erhürman, protokollerin de bunun üzerinden imzalanacağını kaydetti. Açıklamalarında Türkiye’nin ilaçlara ihracat yasağı koyduğunu hatırlatan Erhürman, “KKTC de buna dahil. Bu ihracat yasağını kaldırmayı dahi beceremediler” dedi. TC ile imzalanan protokollerde en yüksek gerçekleşme oranlarının CTP hükümetleri dönemlerinde olduğuna dikkat çeken Erhürman, insanların alım gücünün eridiğini vurguladı. Öngörülebilirliğin ortadan kalktığına işaret eden Erhürman, 30 bin kişinin sosyal sigortalar sisteminden çıktığının altını da çizdi.

“AB ile hızla iletişime geçeceğiz”

Kıbrıs Türk halkının alım gücünü korumak için tüm giderlerde olduğu gibi gelirleri de Euro’ya endeksleyeceklerini belirten Erhürman, bunun sonucunca TL’deki dalgalanmaların ön görülebilirlikte yarattığı krizleri aşağıya çekeceğini söyledi. Son dönemlerde AB’ye hiçbir girişimin yapılmadığını ifade eden Erhürman, “AB’nin kaynaklarına ihtiyacımız olduğunu ve bu kaynakların hakkımız olduğunun bilgisindeyiz” dedi. AB’den yılda 30 milyon Euro geldiğini belirten Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden çok ciddi ihracat gerçekleştiğini de kaydetti. Erhürman, “Biz AB ile hızla iletişime geçeceğiz. Pandemi döneminde güneye kıyamet kadar yardım yapılmışken, bizde sadece KTEZO üzerinden bin 500 Euro hibe sağlandı esnafa” hatırlatmasında bulundu.

“Akıncılar, Mağusa ve Baf kapılarının açılması önceliğimiz”

Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda doğru zemine basmanın, ekonomik olarak neler getireceğinin de herkes tarafından görüldüğüne vurgu yaparken, Akıncılar, Mağusa ve Baf kapılarının açılmasının kendileri için öncelik olduğuna dikkat çekti. “Bizim sadece vatandaşlık politikasına değil, nüfus politikasına da ihtiyacımız vardır” diyen Erhürman, bu ülkede var olan ve vatandaş olmayan herkese, bazı hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğunu anlattı. Vatandaşlık konusundaki kriterleri netleştireceklerini vurgulayan Erhürman, gereken çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

“Umutlarımızı kırmaya çalışanlar var... Tepki göstermemiz gerekir”

CTP Lideri Erhürman, “Hepimiz yorulduk. Hepimizin umutlarını kırmaya çalışan birileri var iki buçuk senedir. Tepki göstermemiz gerekir. Sadece şikayet etmek yetmez, harekete geçmek gerekir. Bu yaşadıklarımız kadar değildir” dedi. Bu memlekette 2004’ten sonra çok şeyin değiştiğine işaret eden Erhürman, bu memlekette Kıbrıslı Türkler hiçbir şey yapamaz algısından arınılması gerektiğini vurguladı. “Bireysel başarı hikayelerini birleştireceğiz ve bu halkın ortak başarı hikayesini, sonra da bu adanın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkını CTP’ye mühür vurmaya çağırdı.