Erhürman, Boğaziçi, Kumyalı ve Derince köylerini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi, Kumyalı ve Derince köylerini ziyaret ederek bölge halklarıyla bir araya geldi.

Yurttaşların sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Erhürman’a CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ile CTP İskele Milletvekili Biray Hamzoğulları da eşlik etti. Ziyaretlerde yaptığı konuşmada nüfus politikasının önemine işaret eden Erhürman, “Nüfusu saymak yetmez, nüfus politikasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Ele geçen rakam büyüyor, alım gücü düşüyor”

Ziyaretlerde konuşma gerçekleştirilen Tufan Erhürman, “Her konuda geri geri gittiğimiz endişesi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ekonominin güneye kaydığına işaret eden Erhürman, “Mantıken açıklanabilir bir tarafı yok. Euro 37 lirayken nasıl olur da güney daha ucuz olur?” diye sordu. Daha bir sene önce marketlerde Türkçe “duyulmadığına” dikkat çeken Erhürman, kendine hükümet diyen yapının bakanlarının hiç çekinmeden, “Ekonomi güneye kaymadı” dediğine işaret etti. Merkez Bankası’nın kendi yayınladığı raporda bir seneki değişimin gözler önüne serildiğinin altını çizen Erhürman, “Bu ülkenin Ticaret Odası Başkanı ‘Allah acısın güneye geçemeyenleri’ dedi. Bu, ekonomi yönetimi açısından yarattıkları anlaşılması mümkün olmayan bir durum” diye konuştu. Asgari ücretin Euro cinsinden de arttığını vurgulayan Erhürman, “Ama gelin görün ki rakam büyüyor, alım gücü düşüyor. Para yükseliyor, alacağımız azalıyor. Ekonomi alanındaki yarattıkları çarpıklık ortada” dedi. Sağlık sektörünün de her geçen gün geriye doğru gittiğine işaret eden Erhürman, kanser hastalarının ilaçlarının memlekete geç geldiğini anımsattı. “Nüfusu saymak yetmez, nüfus politikasına ihtiyacımız var” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının geri döndürülemez zararlar verdiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Çocuklarımız, bu memlekette gelecek kurabilir miyim? Sorusunu soruyor. Torpaksızlaşıyoruz ve varoluşumuz da tehdit ediliyor. İnşaat sektörünü sürdürülebilir hale getirin dedik. Öyle bir noktaya getirdiler ki hem inşaat sektörünü batma noktasına getirdiler hem de biz topraksızlaştık” diye ekledi.