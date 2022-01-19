Erhürman: Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin istikrarıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin ve iyiliğin istikrarıdır” diye konuştu. 23 Ocak Pazar günü Kıbrıs Türk halkının sandık başına gideceğini söyleyen CTP Lideri Tufan Erhürman, “Hangi vizyon memleketin geleceğini şekillendirecek, bunu göreceğiz” dedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları, sorunların çözüm ve önerilerini oda yetkilileriyle paylaştı. Ziyarette KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine değinen KTTO Başkanı Turgay Deniz, CTP’ye başarılar diledi. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ise özel sektör yöneticilerinin sadece yüzde 2’sinin kadın olduğuna dikkat çekti.

Erhürman: KTTO bu ülke için çok önemli bir kuruluş

KTTO’nun bu ülkede çok önemli bir kuruluş olduğuna vurgu yapan Erhürman, dış dünyayla bağlantı açısından KTTO’nun öneminin altını çizdi. Son dönemde hellim konusunda da bir kez daha söz konusu durumun görüldüğüne vurgu yapan Erhürman, KTTO ile birlikte yürüttükleri çalışmaların kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

“Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin ve iyiliğin istikrarıdır” diye konuşan Erhürman, iş dünyasının da ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu vurguladı.

Pandemi döneminde hükümetin özel sektöre ‘sizin devletiniz yok’ mesajını verdiğini belirten Erhürman, söz konusu dönemde aslan payının özel sektöre ayrılması için birçok kez uyarıda bulunduklarını kaydetti. Erhürman, 30 bin kişinin sigortaların dışına çıktığını da hatırlattı.

“Hangi vizyon memleketin geleceğini şekillendirecek, bunu göreceğiz”

Geride bıraktıktğımız dönemde yaşananların, önümüze bakarken vereceğimiz kararları etkilemesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Halkımız Pazar günü bir karar verecek. Bu defaki, daha öncekiler gibi olmayacak. Hangi vizyon memleketin geleceğini şekillendirecek bunu göreceğiz” dedi. Erhürman, memleketin kırılma noktasında olduğunun altını çizdi. Esas meselenin girişimci kadınların sayısının da artırılması olduğuna dikkat çeken Erhürman, büyük ölçüde kadınları bir araya getirebilmenin ve kooperatifleştirebilmenin öneminin altını çizdi. Bunu teşvik edecek projeleri ortaya koyma niyetlerinin olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Biz toplumun yarısıyla kalkınabileceğimizi zannediyorsak, bu dünyanın hiçbir yerinde mümkün değildir. Arzumuz hükümete geldikten sonra birlikte çalışmaktır” dedi.

Deniz: Zor bir süreçten geçiyoruz

KTTO Başkanı Turgay Deniz, yüksek bir katılımla halkın iradesinin sandığa yansımasını ümit ettiğini söyledi. Halkı oy kullanmaya çağıran Deniz, karma oy kullanmaması için de tavsiyede bulunmak istediklerini kaydetti. Deniz, istikrarlı bir hükümetin oluşması amacında olduklarını belirtti. Koalisyonların bir fayda getirmeyeceğinin aşikar olduğunu dile getiren Deniz, tercihlerde hata bile olsa mührün geçerli sayıldığını hatırlattı. “Seçim sistemi keşke değişseydi” diye konuşan Deniz, içinde bulunulan zor bir süreçten geçildiğini vurguladı. Deniz “Umarız ki güçlü bir iktidar görürüz. Kaybedecek bir şeyimiz maalesef kalmadı. Bundan sonra gerekli radikal adımlar alınmazsa, bizleri zor günler bekliyor. Başarılar dilerim” diye ekledi.

Gürtunç: Özel sektör yöneticilerinin sadece yüzde 2’si kadın

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, KTTO çatısı altında kadın girişimciler komitesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Konsey olma yolunda bir girişimlerinin olduğunu kaydeden Gürtunç, daha kalıcı bir yapı hedefinde olduklarını ifade etti. Kadınların ekonomiye katılımının oldukça düşük olduğuna değinen Gürtunç, kadınların katma değer oranı düşük işlerde çalıştığını belirtti. Hedeflerinin toplumsal cinsiyet adaletinin bir şekilde savunuculuğunu yaratmak olduğunu vurgulayan Gürtunç, iş alanlarındaki fırsat eşitliklerini artırmak istediklerini söyledi. Özel sektör yöneticilerinin sadece yüzde 2’sinin kadın olduğuna dikkat çeken Gürtunç, “Biliyoruz ki sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir kadının ekonomide olması” dedi. Gürtunç, kadın için en büyük sıkıntılardan birinin de finansal erişim olduğunu kaydetti.