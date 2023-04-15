Erhürman: “Bize düşen görev bilimin sesine kulak vermek ifadesini akıllara kazımak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Kıbrıs ve Deprem Bir Yol Haritası” isimli bir panel düzenliyor.

Açılışta konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 6 Şubat depreminin üzerinden 2 buçuk ay bile geçmediğini anımsatarak, “O günden sonrası, o günden öncesine benzemeyecek. Bu acıyı yüreklerinde yaşayanlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama zaten kimse için hiçbir şey eskisi gibi olmamalı” dedi.

“Çağımız unutma çağı. İnsanlık her şeyi en hızlı unuttuğu bir süreç yaşıyor” diyen Erhürman, deprem bölgelerinde hala çok zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışanlar insanlar olduğunu, ancak bu bilginin bilince dönüşemediğini ifade etti.

Depremin gerçekleştiği günün sonrasındaki haftalarda en çok duyulan ifadenin “bilimin sesine kulak vermek lazım” cümlesi olduğunu, ancak bu cümlenin reklam malzemesi olaak kullanılıp tüketilldiğini söyleyen Erhürman, “CTP olarak bize düşen görev yaşananları unutturmamak ve bilimin sesine kulak vermek ifadesini akıllara kazımaktır” şeklinde konuştu.

“Bilimin sesine kulak verelim diyenlerin tümünün samimi olmadığının farkına varmalıyız” diyen Erhürman, ülkenin afete karşı daa dirençli olabilmesi için gerekli politikaların ortaya konması gerektiğini kaydetti.