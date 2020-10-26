Erhürman: "Bakanlar Kurulu yok hükmünde”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lideri Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu'nun şu anda yok hükmünde olduğunu, toplantı yapmaya veya sirküle karar almaya devam ederse tavırlarının değişeceğini açıkladı; "Bizden günah gitti" dedi.

Meclis konuşmasında, “günlük işler” için devletteki devamlılık ilkesi gereği kararlar alınabileceğini anımsatan Erhürman, buna rağmen bir an önce “gereğinin yapılmasını” istedi.



Erhürman, "Günah kimdeyse kefaretini de bedelini de bu saatten sonra öder ama bilinsin ki bu tip hatalar tarihe mal olur, ülke demokrasisini zorlar. Halk adına kabul edilmesi mümkün değil. Gelecekte daha sert bir muhalefetle karşı karşıya kalınacak" diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi'nin çekildiğini açıkladığı hükümet konusunda Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdiği Meclis'teki konuşmasında, "Böyle bir kelimeyi Meclis kürsüsünden kullanmak istemezdim ama artık bu işler resmen maskaralığa dönüştü" dedi.

Ortada Cumhurbaşkanı'nın başkanlık edeceği bir Bakanlar Kurulu olmadığını söyleyen Erhürman, çok ilginç günlerden geçildiğini belirtti ve seçimin bitmesinden önce başlayan sürece değindi. Halkın Partisi'nin hükümetten çekilme kararının siyasi yanında teknik bir anlamı da olduğuna işaret eden Erhürman, "HP'nin hükümetten çekildiğini açıkladığı gün, hükümetin Meclis’teki desteği yeterli sayının altına düşmüştür. Normal şartlarda o başbakanın yapması gereken şey gidip istifasını Cumhurbaşkanı'na sunmasıdır. Bu devlette boşluk yaratmaz çünkü yeni Bakanlar Kurulu kurulana kadar eskisi görevine devam eder" dedi.

Seçim ortamında yaşanan bu gelişmeleri, kendisi de aday olduğu için o günlerde çok fazla dillendirmediğini ancak sorulduğu zaman söylediğini kaydeden Tufan Erhürman, seçim bittikten hemen sonra Başbakan'ın gidip istifasını sunması gerektiğini yine söylediğini ancak gene yapılmadığını anlattı.

Tufan Erhürman, parti başkanları ve grup başkan vekillerinin katılımıyla salı günü Meclis'te yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "yeterince hukuku zorladınız, Cumhurbaşkanlığı makamına gitmeden önce bir bakana ve etik olarak Başbakan Yardımcısı'na vekaleti bırakın, hiç olmazsa sonrasında Başbakan Vekili olan biri olsun karşımızda, aksi taktirde Bakanlar Kurulu oluşumu ortadan kalkar, Bakanlar Kurulu yok hükmünde olur" dediklerini belirterek "İnatla bu da yapılmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlık ederek toplantı yapılacağı yönündeki açıklamasını yorumlayan Erhürman, Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesiyle, Bakanlar Kurulu'nun başkanının olmasının farklı şeyler olduğunu vurguladı. CTP Genel Başkanı Erhürman, ortada Cumhurbaşkanı'nın başkanlık edeceği bir hükümet bulunmadığını ifade etti.

Tufan Erhürman, "Böyle bir kelimeyi Meclis kürsüsünden kullanmak istemezdim ama artık bu işler resmen maskaralığa dönüştü" dedi.

Muhalefet olarak sorumlu davranarak törenlere de katıldıklarını ifade eden Erhürman, "Ancak karşımızda sorumluluğun s'sinden haberi olmayan birileri var. Yetti artık!" ifadelerini kullandı.

UBP kurultayının gelecek hafta tamamlanamaması halinde ne olacağını soran Erhürman, ülkede pandeminin, yerel vakaların devam ettiğini, bunun ekonomi üzerinde etkileri olduğunu kaydetti ve "On beş gün daha Bakanlar Kurulu yokluğunda mı devam edilecek?" diye konuştu.

Erhürman, "Bu Bakanlar Kurulu -ki yok hükmündedir- toplantı yapmaya veya sirküle karar almaya devam ederse buradan ilan ediyorum tavrımız değişecek" dedi.

"Züccaciye dükkanına girmiş fil gibisiniz"

Hükümete on aydır iş birliği çağrısı yapıp, hukuki danışmanlık da verdiklerini ifade eden Tufan Erhürman, özetle şöyle konuştu:

"Diyoruz ki bir bakana, tercihen Başbakan Yardımcısı'na vekalet verin. Nerden korkuyorsunuz? Tavrınız anlaşılır değil. Memleketi yine getirdiniz uçurumum kenarına koydunuz. Bu Bakanlar Kurulu karar alamaz. Kimden görüş alırsanız alın. Artık o görüş aldıklarınız da kimse, silkinip kendine gelsin. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi hangi cam çıkmışsa karşınıza hepsini indirdiniz aşağıya, hiçbir şey bırakmadınız. Bu saatten sonra neye inanıp güveneceğiz... Ortalık allem gallem. Keyif içinde törenler düzenleniyor.

İstediğinizi yapar, istemediğinizi yapmazsınız sanıyorsunuz. Her konuşana da 'kutuplaştırıyorsun' diye suçlama getiriyorsunuz. Size önceden demeseydik diyecektiniz ki 'yattınız pusuya beklediniz hata yapalım' ama hayır söyledik. Meclis'te salı günkü toplantıya katılanlar da var burada. O gün kimse çıkıp 'hayır böyle yapacağız' demedi. 'Ben yaparım olur' havasındasınız ama siz yaparsanız olmaz, bu memleket sizin değil. Bu Bakanlar Kurulu toplanır karar üretmeye çalışırsa bugüne kadarki tavrımızı beklemeyin çok farklı olacak."

Ötekileştirme...Kutuplaşma

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, insan hakları ve demokrasiyi savunan bir partinin başkanı olarak TC kökenli seçmenlerin ötekileştirilmesine ve kutuplaşmaya ilk karşı çıkacak kişinin kendisi olduğunu, bunun için başka birine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Erhürman, "kötü emsal emsal olmaz, bunları kimse meşrulaştıramaz" diyerek seçime ramak kala Maraş'ın ziyarete açılmasının, KTFF'nin haberi bile olmadan tüm kulüplere malzeme dağıtılmasının, 10 bin kişiye 2 bin TL yardım yapılmasının ve imzalanan protokol varken Türkiye'den para gelmesinin" görmezden gelinemeyeceğini vurguladı; "Her iki taraftan da ne yapıldığını çok net konuşmak gerek" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara'ya giderken Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarına da dikkat çeken Erhürman, seçim boyunca kullanılan terimlerin anlamının bilinerek kullanılması gerektiğini söylediklerini belirtti ve bunların mülkiyet, toprak, iki bölgeliliğe yansımalarının dikkate alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Erhürman, "Seçim sürecinde söylediniz ama şimdi bir makamda oturuyorsunuz. Bu makam halkın birlik ve bütünlüğünü temsil eder. Makama oturdunuz defter kimdeyse süleyman ondadır mantığı mı güdülüyor. Bütün seçim boyunda halkı kucaklayacağınızı söylediniz, yüzde 52 bütün halk mı? Kutuplaşma bu şekilde mi azaltılır, seçim bittiği gün siz kutuplaştırdınız. Halkı bölerek yönetme çabalarına izin vermeyeceğiz" dedi.