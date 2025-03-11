Erhürman, Ankara’da Kıbrıslı Türk gençlerle görüştü
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Ankara’da öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya geldi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Ankara’da öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya geldi.
Erhürman’a, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda, gençler Erhürman’a büyük ilgi gösterdi. Gençlerin sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı buldu. Görüşme sırasında, Erhürman, Kıbrıs sorunu hakkında gençlerin sorularını yanıtladı.
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Etiketler : genç, tufan erhürman, Ankara