Erhürman: Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hem e-devlet protokolü hem de yerel seçimle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gideceğini açıkladı. Erhürman, “Memlekette artık Anayasa’nın korunması için herkesin devreye girmesi gerekiyor” dedi, “Bu tahammül edilemez bir durumdur” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bundan sonra Meclis sokakta, sokak Meclis’tedir” diyen Erhürman, “Bu yarattığınız emsaller çoğunluğu kim elde ederse, anayasa dinlemez her şeyi yapar emsalidir. Bu yaratılan emsali Anayasayı Mahkemesine götürürüz” dedi.