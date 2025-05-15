Erhürman, AB Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul ederek verimli bir görüş alışverişinde bulundu.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul ederek verimli bir görüş alışverişinde bulundu.
Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros katılırken, AB Yapısal Reform Destek Müdürü Giulia Bertezzola ve Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas katıldı.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs Sorununa, mülkiyet sorunlarına, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık konularına, enterkonnekte elektrik bağlantısı projelerine BM’nin çözüm çabalarına ilişkin bilgi paylaşımı ve istişareler yapıldı.
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