Erhürman: 560 milyon TL’lik kaynak bütçelendirilmeden AKSA’ya aktarıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, KIB-TEK’in AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınması hakkındaki yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülüyor…

Oylamaya geçilmeden önce kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den gelen 560 milyon TL’lik kaynağın, geçtiğimiz hafta iktidarın oylarıyla onaylanan ek bütçeye dâhil eklenmeden AKSA’ya aktarıldığını belirtti, “hangi yetkiye dayanarak bu adımın atıldığını” sordu.

“Bu kaynak kullanıldı ama hiçbir şekilde bütçelendirilmeden kullanıldı” diyen Erhürman, “O kaynak ne 2022 esas bütçesinde ne de ek bütçede var. Siz hiçbir bütçede olman bir kaynağın aktarımını nasıl yapıyorsunuz? Hangi yasal düzenlemeye göre yapıyorsunuz?” diye sordu.

Atun: AKSA’ya ödenen TC kaynaklı paranın bütçesel işlemleri şimdi yapılıyor

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın “560 milyon TL’lik kaynak bütçelendirilmeden AKSA’ya nasıl aktarıldı?” sorusunu yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, “Bütçesel işlemleri şuanda yapılıyor. TC kalemleri o dönemde açılmamıştı” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “560 milyon TL’lik kaynak bütçelendirilmeden AKSA’ya nasıl aktarıldı?” sorusunu kürsüden yanıtladı.

KIB-TEK’in AKSA’ya olan borçlarının finansman yükünün tarifelere yansıdığını bu nedenle borcun kamu borcuna çevrildiğini, KIB-TEK’in finansal bünyesinin de bu kapsamda iyileştiğini öne süren Bakan Atun, söz konusu 560 milyon TL’lik paranın TC kaynaklı olduğunu, bu borcun ödendiği tarihte TC kalemlerinin açılmadığını ifade etti.

Atun, “Haliyle bu kaynak mahsuba alındı ve ödendi. Bütçesel işlemleri şuanda yapılıyor. TC kalemleri o dönem açılmamıştı” dedi.

AKSA’ya olan borcu devletin devralmasını içeren öneri iktidarın oylarıyla ivedilik aldı

“KIB-TEK’in AKSA’ya Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması” hakkındaki yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere iktidara mensup milletvekillerinin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu Yasa önerisi, KIB-TEK’in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınması hedefleniyor. “Halkın, elektrik enerjisinden mağdur edilmemesi amacıyla KIB-TEK’in maliyet altı satış yaptığı, bu nedenle kurumun mali yapısının bozulduğu ve borçlarını ödeyemez hale geldiği” belirtilen yasa önerisinin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan pandemi koşullan nedeniyle oluşan ekonomik darboğazdan halkın yaşamsal ihtiyacı olan elektrik enerjisinden mağdur edilmemesi amacıyla fiyatlar artırılmamış ve Kurum maliyetlerinin altında satış yapmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle Kurumda oluşan ciddi borç yükünden dolayı, Kurumun mali yapısı bozulmuş ve Kurum borçlanın ödeyemez hale gelmiştir. Kurumun bir kısım borçlarının devlet tarafından üstlenilerek, kamu hizmeti kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu yolla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz güvenliği sağlanıp, kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi açısından kurumunun bir an önce AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devralınarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun kamu hizmeti verme kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlandığından bu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”