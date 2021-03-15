Erhürman: “3 Milyar 250 milyon TL kaynağın sadece %1’i turizme ayrıldı, hallerini soran yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Bıçağın kemiğe dayandığına’ vurgu yaptı, sürecin başından beri alınacak kararlarda ilgili kesimlerle istişare edilmediği, destek verilemediği takdirde, kararlara uymamanın gündeme geleceğini ve kaosun önlenemeyeceğini belirtti.

İnsanların maske takıyor, sosyal mesafeyi korumaya çalışsa da alınan kararlara aykırı bir şekilde eylemler yapıldığına işaret eden Erhürman, bunun sebebinin de insanların seslerini çıkarmadıkları takdirde görmezden gelinmesi olduğuna vurgu yaptı.

Ülkede 1 tam yıldır turizm olmadığına işaret eden Erhürman, “Bu insanların işlerini kamu sağlığı için kapatıyoruz, bu insanlardan özveri bekliyoruz ama zararlarını giderecek tedbirleri almıyoruz” dedi.

Öncelikler farklı olduğu için bu noktaya gelindiğinin altını çizen Erhürman, bu dönemde esas ihtiyacın özel sektörün ayakta tutulması olduğunu defalarca vurguladıklarını da anımsattı.

Türkiye’den gelecek 3 Milyar 250 Milyon TL’lik kaynağının sadece 30 milyonunun turizm emekçilerine ayrıldığına işaret eden Erhürman, bunun %1 bile olmadığına vurgu yaptı, bu kadar büyük bir kaynağın %1’inin bu sektöre ayrılmasını eleştirdi.

Turizm emekçilerinin ‘hallerini soran yok’ diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, bu insanların olanaklarının sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

1500 TL’lerle ilgili yine taahhütler yapıldığını ama yine yanlış yapıldığını söyleyen Erhürman, bu 1500 TL’lerin ödenip ödenmeyeceğinin dahi belli olmadığının altını çizdi. Sürecin yönetilmediğini, ülkede yıllardan sonra sivil itaatsizliğin yaşandığını belirten Erhürman, insanların önüne bir program konulamadığına dikkat çekti.

“Ne istişare var, ne plan var, ne de program…” diyen Erhürman, öngörü olmadığı için taahhüt edilenlerin de uygulamadığına vurgu yaptı, “Bir şey yapmak zorundasınız” dedi.

Sosyal patlamaların işaretlerinin görülmeye başlandığına işaret eden Erhürman, yapılan atamalar konusunda da gerçeklere dayalı değerlendirmeler yapmaya çalıştıklarını ama hukuken soru işareti olan atamalara değindi, Başsavcılık’tan görüş alınması gerekliliğine değindi.