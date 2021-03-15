TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, mükellef askerin izinlerini kullanamamasına ilişkin sıkıntıyı yeniden Meclis kürsüsüne taşıdı. Aralık ayından bu yana izinlerin kullanılamadığını anımsatan Çeler, aylar önce konunun gündeme getirilmesine karşın hiçbir adım da atılmadığına vurgu yaptı.

“Bu psikolojik savaşla çocuklar kendilerine bir şey yaparsa, günahı sizin” diyen Çeler, Meclis rica ettikçe komutanlığında daha kötüsünü uyguladığını ifade etti, normal izinlerin dahi iptal edildiğine işaret etti.

Çeler, “Bu çocuklar bizim evladımızdır, farklı bir psikoloji içeresindedirler, gereğini yapın” dedi. TDP Milletvekili Zeki Çeler bugün konuyla ilgili Cumhurbaşkanı’na da gideceğini belirtti.

Çeler: “Biz askerler için izin talep ettikçe Komutanlık daha kötüsünü yapıyor”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, mükellef askerin izinlerini kullanamamasına ilişkin sıkıntıyı yeniden Meclis kürsüsüne taşıdı. Aralık ayından bu yana izinlerin kullanılamadığını anımsatan Çeler, aylar önce konunun gündeme getirilmesine karşın hiçbir adım da atılmadığına burgu yaptı.

“Bu psikolojik savaşla çocuklar kendilerine bir şey yaparsa, günahı sizin” diyen Çeler, Meclis rica ettikçe komutanlığında daha kötüsünü uyguladığını ifade etti, normal izinlerin dahi iptal edildiğine işaret etti.

Çeler, “Bu çocuklar bizim evladımızdır, farklı bir psikoloji içeresindedirler, gereğini yapın” dedi. TDP Milletvekili Zeki Çeler bugün konuyla ilgili Cumhurbaşkanı’na da gideceğini belirtti.