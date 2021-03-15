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Özersay: “Yönetmek kapatmak değildir”

Özersay: “Yönetmek kapatmak değildir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Hükümet’in salgın döneminde üzerinde düşen en büyük görevin krizin iyi yönetilmesi olduğuna değindi, turizm için ‘yönetmenin kapatmak olmadığının’ altını çizdi.

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Hükümet’in salgın döneminde üzerinde düşen en büyük görevin krizin iyi yönetilmesi olduğuna değindi, turizm için ‘yönetmenin kapatmak olmadığının’ altını çizdi.

Türkiye ile yapılan Protokol’de de turizme ayrılan kaynağın yeterli olmadığını savunan Özersay, sektörün beklediğinin sadaka değil, krizin iyi yönetilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Turizm emekçilerine iş güvencesi verilmesi gerektiğini ifade eden Özersay, sektörün genel bir takvimleme beklentisi olduğunu belirtti. Takvimlemenin de aşılama ile mümkün olabileceğini söyleyen Kudret Özersay, bilimin takip edilmesi gerekliliğine işaret etti.

Kooperatif Merkez Bankası’nın batık kredilerle zarara uğratıldığını söyleyen Özersay, bunun yargıya taşınması gerektiğini belirtti, Hükümet’e bu yönde çağrı yaptı. Kalkınma Bankası ile ilgili de uyarılarda bulunulmasına rağmen, bazı atamaların yapıldığını hatırlattı, duyumlar olduğunu belirtti, “Lütfen dikkatli olun” dedi.

Bütçe görüşmeleri sırasında Merkez Bankası’nın hazırladığı raporları hatırlatan Özersay, bazı bankaların, bankacılık mevzuatına aykırı davrandığı, sahte bilançolar hazırladığı bulgularını belirtti. Siyasi irade gösterilmesi ve mali polis bağlamında durumun ileri götürülmesi gerekliliğine değindi.

Ev karantinasını da düşünce olarak desteklediklerini belirten Özersay, denetim mekanizmasının önemine işaret etti.

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