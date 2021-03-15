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Turizm çalışanları eylemde: "İş, aş, adalet"

Turizm çalışanları eylemde: "İş, aş, adalet"

Aylardır mali sıkıntı yaşayan turizm emekçileri bu kez seslerini duyurmak için Lefkoşa'da eylem yapıyor.

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Aylardır mali sıkıntı yaşayan turizm emekçileri bu kez seslerini duyurmak için Lefkoşa'da eylem yapıyor. Bine yakın çalışan Lefkoşa Terminal alanında toplanarak Meclis'e daha sonrada Başbakanlık önüne gidecek. Turizm emekçileri "Kıbrıs'ta turizm engellenemez", "İş aş adalet" sloganları eşliğinde Meclise yürüyor.

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Fotoğraflar Burçin Aybars

 

 

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