Erhürman: 10 yıllık kalkınma planı hazırlayanların 1 aylık hesabı %113 saptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin ortaya koyduğu “kalkınma planına” ilişkin konuştu, 10 yıllık planın, dünya planlama tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

Kalkınma planlarının ana vatanı olarak ifade edilen Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere tüm dünyanın kalkınma planlarını 5 yıllık oluşturduğuna dikkat çekerek, “Son sürpriz yumurtamız, 10 yıllık kalkınma planına hazırlanmaya soyunmuşlar. 10 yıllık… Dünya planlama tarihine geçecek bir girişimle karşı karşıyayız” dedi.

Ünal Üstel’in tüm kesimlerle temas kurarak planın hazırlandığını söylediğini ancak ana muhalefete tek bir evrakın bile ulaşmadığını ifade eden Erhürman, “Kiminle temas kuruyorsunuz? Ya da 10 yıl boyunca kimin iktidara gelip gideceğini kestirebiliyor musunuz? Bu bir hükümet programı değil, meclisin planıdır. Bunun farkına varın” şeklinde konuştu.

Erhürman, sadece ana muhalefetin değil; tüm muhalefet partileriyle bu konunun görüşülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nüfus politikası olmaksızın kalkınma planı yapılamayacağına vurgu yapan Erhürman, “Nüfusu bilmeden plan yapmazsınız. Öngörmeden yapamazsınız. Israrım sadece bugünkü nüfusu bilmek de değil. Projeksiyon, öngörü bile yapamıyorsunuz. Ne kadar insan gelip gidecek bilmediğiniz müddetçe planlama yapamazsınız” dedi. Erhürman, “İnsanlar bundan da bir halk çıkmayacak inancına geldi. Sizin varlığınızda umut yok ama sizden sonraki sürece ilişkin güveni bertaraf etme hakkınız yok” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 15 gün önce ek bütçe görüşmelerinin gerçekleştiğini, söz konusu görüşmelerde Hükümete “sunduğunuz rakamlar gerçek değil” dediklerini ve haklı çıktıklarını belirten Erhürman, “Ya niyetiniz kötü; rakamları düşük gösterip bütçede artı verdik demeye çalışıyorsunuz ya da bilgide sorununuz var dedik. Üstünden 15 gün geçti, söylediğimizin doğru olduğu ortaya çıktı” dedi.

Hükümetin, ek bütçedeki ithalattan elde edilen KDV konusundaki beklentisi konusunda örnek veren Erhürman, “Ek bütçe Meclise gelmeden önce, sene başından 15 gün önceye kadar ithalattan elde edilen KDV 3 milyar 879 milyon TL olarak gerçekleşti. Ek bütçeye göre sizin beklentiniz 5 milyar 208 milyon. Ek bütçe gelene kadar 3 milyar 879 milyon gerçekleşti. Geriye ne kaldı? 1 milyar 329 milyon… Bu parayı ek bütçenin 4 ayına böldüğünüzde 332 milyon çıkıyor. Sizin her ay için beklentiniz 332 milyon. Biz size dedik, bu beklenti düşük dedik. Sene sonunda maliye artı verdi diye hikaye okumaya çalışıyorsunuz. Ya niyet bu ya da bu iş bilmeyen birileri yapıyor” şeklinde konuştu.

Eylül ayına ilişkin gerçekleşmelerin açıklandığını belirten Erhürman, “Siz, aylık 332 milyon beklediğinizi söylediniz ama 709 milyon çıktı. Sapma kaç? Yüzde 113. Bir aylık hesabınız yüzde 113 saptı. 10 yıllık kalkınma planı hazırladığını söyleyenlerin 1 ayda yüzde 113 saptı” ifadelerini kullandı.

Berova: “Biz bu tablo için gururluyuz”

Tufan Erhürman’ın “yüzde 110’luk sapma” ile ilgili eleştirileri üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova ise “biz bu tablo için gururluyuz” dedi.

Berova, “Evet, ithalat gelirlerinde beklentinin üzerinde bir artış görüldü, doğrudur ancak bu artışın bir de karşılığı var. Demek ki ülkeye bu kadar yüksek miktarda mal girişi var ve bu mal girişinin de ülke içinde satışı vardır, bu da esasında hükümetin uyguladığı politikalar sonucu ekonomik aktivitenin olması gerektiği gibi oluğunun göstergesidir. Muhalefet hükümete teşekkür edecekken yergi usulü olarak kullanmaktadır. Yılsonunda paranın nasıl kullanıldığı açıkça görülecek. Biz bu tablo için gururluyuz. Geleceğimiz açısından da olumlu” ifadelerini kullandı.

Erhürman: “Berova’nın yaptığı bir itiraftır”

Berova’nın ardından yeniden kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Erhürman ise, “Konuşmanın özeti şu; ortaya konan sapmalar doğrudur. Özet bu. Sapma denilen şey yüzde 113” dedi.

Söz konusu sapmanın 15 gün içinde gerçekleştiğini belirten Erhürman, “Peki maliyenin öngöremediği, aniden ekonominin patlamasıyla açıkladığı bu sapmaları muhalefet öngörmüş müydü? Görmüştü. Yüzde 113 dememiştik ama ciddi bir oran böyle olacağını söylemiştik. Neye bakarak? Senenin başından bugüne kadar gerçekleşenlere baktığınızda rakamlar bağırıyordu” şeklinde konuştu.

Erhürman, Berova’nın yaptığının bir itiraf olduğunu belirterek, “Yani Berova’nın yaptığı bir itiraftır. Memleketti gelişmelerden bir haberiz, neyin ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.