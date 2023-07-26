“Ergün Olgun, Büyükelçi Conis’le “Plaka” adlı tavernada temaslarda bulunmaktaydı...”

YENİDÜZEN

POLİTİS gazetesi Yazı İşleri Müdürü Dionisis Dionissiu, 23 Temmuz 2023 Pazar günü yayımlanan ve Ergün Olgun’un müzakereci görevinden neden ayrıldığına ilişkin makalesinde, Annan Planı’na dair referandum yapılmadan önce, Olgun’un Tasos Conis’le “Plaka” adlı tavernada bir dizi temasta bulunmak üzere buluşarak referandumun ertelenmesini sağlamaya çalıştığını yazdı.

Dionissiu, “Ergün Olgun referandum öncesinde Engomi’deki “Plaka” adlı tavernada Papadopulos’un temsilcisi Büyükelçi Tasos Conis’le buluşmalarında referandumun ertelenmesi ve Annan Planı’nın tekrar müzakere edilmesini sağlamaya çalışıyordu...” diye yazdı.

Ergün Olgun’un kısa biyografisini de yazan Dionissiu, 1994 yılında Ergün Olgun’un Rauf Denktaş’a özel danışman olarak atandığını, 1998’de Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı görevine getirildiğini ve Kıbrıs müzakere sürecinde teknik koordinatör olarak çalıştığını, gerek DAÜ, gerekse YDÜ’de Kıbrıs müzakereleri konusunda dersler verdiğini belirtti.

“AŞIRI GÖRÜŞLÜ...”

POLİTİS gazetesi Yazı İşleri Müdürü yazısında şöyle dedi:

“Annan Çözüm Planı ortaya konduktan sonra bunun 2001-2004 yılları arasında müzakerelerine katılan Ergün Olgun, Bürgenstock’ta da Rauf Denktaş’a eşlik etmişti... POLİTİS 107.6 FM radyo kanalına geçtiğimiz Cuma günü konuk olan AKEL yetkililerinden Tumazos Çelebi, Ergün Olgun’un ne kadar katı bir çizgide olduğunu Bürgenstock’ta gözler önüne sermiş olduğunu anlattı. Çelebi’nin anlattığına göre ‘Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis yanında Tumazos Çelebi olduğu halde, Kıbrıslı Türk delegasyonunun masasına giderek günaydın demek istediği zaman Ergün Olgun’un şiddetli bir saldırısı altında kaldı, Ergün Olgun ona bağırarak ‘Sen ki Kıbrıslıtürkler’i kestin, günaydın demekten utanç duymalısın’ dedi. Daha sonra Serdar Denktaş, Kıbrıs Rum delegasyonu masasına giderek, Ergün Olgun adına onlardan özür diledi...’

Referandum öncesinde Sayın Olgun, Engomi’deki “Plaka” adlı tavernada Büyükelçi Tasos Conis ile bir dizi temaslarda bulundu, Conis o dönem Tasos Paladopulos’un diplomatik ofisi müdürü idi, (bu temaslarda Ergün Olgun), referandumların ertelenmesini ve Annan Planı’nın tekrardan müzakere edilmesini hedefliyordu. Birleşmiş Milletler ile garantör güçler, bu pozisyona karşıydılar. Türkiye, bundan önce Kıbrıs sorununda müzakereci olarak Rauf Denktaş’ı yollatmış ve yerine Mehmet Ali Talat’ı getirmişti. Rauf Denktaş’ın 2005’te görev döneminin sona ermesiyle birlikte, Sayın Olgun da görevinden ayrılmıştı.

Derviş Eroğlu’nun 2010’da işgal altındaki Kıbrıs’ta sözde cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte ise müzakere süreci için oluşturulan danışma komitesine katıldı. Ekim 2014’te müzakereci olarak atandı ve Derviş Eroğlu’nun görev süresi Nisan 2015'te s’na erinceye kadar bu görevde kaldı. Ersin Tatar’ın seçilmesiyle birlikte 1 Kasım 2020’de özel temsilci olarak atanacaktı...”

“TÜRKİYE’NİN NİYETİNİ GÖSTERECEK...”

POLİTİS gazetesi Yazı İşleri Müdürü Dionisis Dionissiu aynı makalede, Ergün Olgun’un müzakerecilik görevinden ayrılmasını değerlendirerek olası yeni görüşmeci görevi için kimlerin isimlerinin geçtiğini yazmış, “Yeni müzakerecinin kimliği, Türkiye’nin Kıbrıs’taki niyetini yansıtacak” demişti. Dionisis Dionissiu, yeni müzakereci görevi için iki toplumlu teknik komitelerin koordinatörü Güneş Onar’ın, diplomat Mustafa Lakadamyalı’nın, Maraş’ın açılmasında teknik çalışmaları yürütmüş olan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun ve eski müzakereci Kudret Özersay’ın isimlerinin dolaştığını belirtmişti. Dionisis Dionissiu, Kudret Özersay’ın atanması halinde, Türkiye’nin uluslararası topluluğa Kıbrıs'ta müzakereler konusunda niyetinin ciddi olduğunu ifade etmiş olacağını ancak Özersay’ın bu görevi kabul etmeyebileceğini de yazdı ve nihayetinde bu göreve “teknokrat bir memurun atanma olasılığının kuvvetli olduğunu, bunun da Türkiye için Kıbrıs sorununun hala öncelikli bir mesele olmadığı yönündeki izlenimi kuvvetlendireceğini” belirtti.

ERGÜN OLGUN’A ULAŞILAMADI...

Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurmak istediğimiz, Özel Temsilcilik görevinden ayrılan Ergün Olgun’a ise ısrarlı aramalarımıza karşın ulaşmak mümkün olmadı...



Plaka Tavernası... Burada buluşuyorlardı...

(POLİTİS – Dionisis Dionissiu – 23.7.2023 – Çeviri: YENİDÜZEN)