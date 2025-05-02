“Erdoğan’ın dördüncü sarayı KKTC’de açılıyor”

Türkiye'de yayın yapan Halk TV, yarın gerçekleştirilecek olan yeni meclis ve cumhurbaşkanlığı açılışına dikkat çekti. Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs'ın kuzeyine 2021 yılında yaptığı ziyarette mevcut yapıya “gecekondu” benzetmesi yaptığı hatırlatıldı.

Halk TV, Erdoğan’ın o ziyaretten sonra yerine inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin tamamlandığını ve açılışa hazır hale geldiğini aktardı. Haberde, "yavru külliyenin" maliyetinin 5.5 milyar lira olduğu bilgisine de yer verildi.

“Erdoğan’ın dördüncü sarayı”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı kullanımı için inşa ettiği sarayların sayısına yer verilen haberde, Beştepe’de bulunan T.C Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Bitlis Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve ‘Yazlık Saray’ olarak nitelendirilen Okluk Koyu Devlet Konukevi’nin ardından 4’e ulaştığı belirtildi. Haberde, “Yapımı 3 yıl süren ve 5.5 milyar liraya mâl olan sarayın Kıbrıs taşından yapıldığı belirtiliyor. 55 bini kapalı alan olmak üzere toplam 640 bin metrekarelik alan yeni Saray ve Cumhuriyet Meclisi olarak kullanılacak. Yerleşkede 452 bin metrekarelik millet bahçesi ile 2 bin kişilik cami de bulunuyor. Sarayın açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birlikte yapacak.” ifadelerine yer verildi.