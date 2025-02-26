“Erdoğan’dan rahatsız olduğum için geldim, bir şey konuşunca hemen tutuklatıyor”

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkında şüpheli görülerek, “derberderlik” suçlamasıyla tutuklanan 31 yaşındaki K.K. mahkemeye çıkarıldı.

Olaya ilişkin detayları aktaran polis, K.K. isimli şahsın, raddelerinde Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu parkı yanındaki araç park yeri içerisinde tel örgülerin yanında, “şüpheli hareketleri” üzerine bir polis ekibi tarafından üstünün arandığını belirtti.

Polis, yapılan üst aramasında K.K.’nın tasarrufunda bulundurduğu siyah renk sırt çantası içerisinde “3 çift kullanılmamış̧ işçi eldiveni, 1 adet yan keski, 1 adet pense, 100 adet yara bandı, 2 adet rulo plaster sargı kiti, 3 adet tırnak makası, 1 adet cımbız ve 1 adet micro marka keçeli kırmızı kalemin“ tespit edildiğini söyledi.

Polis, izahat istendiğinde K.K.’nın kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda açıklama yapamadığını, bu nedenle tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, K.K.’nın camilerde yattığı, bir süre otelde kaldığını ancak adres veremediğini dile getirdi.

Polis, K.K.’nın 24 Şubat tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine turist vizesiyle giriş yaptığını dile getirdi; ne amaçla Kıbrıs’a geldiğini araştıracaklarını, ihraç işlemleri başlatacaklarını söyleyerek, 2 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan K.K. ise, “Gemiye bindim geldim, elektrikçiyim, amacım bir süre gezmek ve iş bulursam kalıp çalışmaktı. Yanımdaki aletler iş ekipmanlarımdı. Amacım güneye kaçmak değildi Erdoğan’dan (TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) rahatsız oluyorum. Bir şey konuşunca hemen tutuklatıyor. Yeni bir hayat kurmak için buraya geldim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.