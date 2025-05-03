Erdoğan, “üç – beş marjinal” diyerek sendikaları hedef aldı

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Ercan’daki TEKNOFEST etkinliğine katıldı, sendikaları hedef aldı, “üç – beş marjinal” dedi, “başörtüsü ile uğraşamaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkan satır başları şöyle:

“Kıbrıs Türkünün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFES’ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı; bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık - kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkması doğaldır.”

“Sendikacılık yapmaya kimse mani olmaz. Yap sendikacılığını, biz bu işlere alışmışız. Türkiye’de sendikacılığın mazisi çok eskidir. Ama STK’lar, STK’lık nasıl yapılır bunu bilmesi lazım. KKTC’de kızlarımızın başörtüsü ile uğraşamaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun.”

“Çünkü biz bunun mücadelesini çok verdik. Ve bu mücadeleyi vere vere bugünlere geldik. Nasıl birilerinin gözleri kamaşacak diye güneş doğmaktan vazgeçmezse, üç - beş marjinal rahatsız olacak diye TEKNOFEST ruhundan vazgeçmeyiz.”

“KKTC yıllardır olduğu gibi gelecekte de hoşgörünün merkezi olmaya devam edecektir. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. TEKNOFEST’e boykot çağrısı yapan marjinal tipler, ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dedin, ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu. Aynen Türkiye’de olduğu gibi. Boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanları doldurduk. Gençler onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz. Sizlere güveniyorum.”