Erdoğan-Tatar görüşmesi 26 Ekim’de…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye'ye gerçekleştirecek.
TC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir” denildi.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.
Yapılan açıklama şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, TC-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.”