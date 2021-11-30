Erdoğan konuşuyor, TL eriyor

TRT ortak yayınında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sırasında sterlin/TL uluslararası piyasalarda 18,36’yı gördü. Euro ise dakikalar içerisinde 15,72'ye sıçradı. TL tarihi değer kaybı yaşıyor.

Merkez Bankası (MB), yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen, Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlamış ve bu ayki indirimle birlikte indirim 400 baz puana ulaşmıştı. Kararla birlikte dolar kuru tarihi zirvesini yenilerken, TL’de sadece eylül ayından bu yana kayıp yüzde 35’leri görmüştü.