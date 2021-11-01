Erdoğan iklim zirvesine katılmadı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Glasgow'da düzenlenecek iklim zirvesine katılmadan Türkiye'ye döndü

Kaynaklara göre, zirveyi düzenleyen organizatörler Türk heyetinin kullanacağı motorlu araç sayısı ile delege sayısına kısıtlama getirmek istedi.

Reuters haber ajansına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Erdoğan'ın protokol sorunu nedeniyle İskoçya'daki İklim Zirvesi'ne katılmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Middle East Eye sitesine konuşan kaynaklar da, sorunun Türkiye'ye diğer ülkelerden farklı şekilde uygulanan protokolden kaynaklandığını aktardı. Gazeteci Ragıp Soylu, Erdoğan'ın Türk heyetine 'daha düşük güvenlik protokolü' uygulanacak olmasından dolayı zirveye katılmama kararı aldığını yazdı. Habere göre, İklim Zirvesi'nin organizatörleri Türk heyetinin kullanacağı motorlu araç sayısı ile delege sayısına kısıtlama getirmek istedi.

Erdoğan'ın bugün başlayan ve dünya liderlerinin katılacağı İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyordu.