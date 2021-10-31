Erdoğan - Biden bir saat görüştü

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G-20 zirvesinin gerçekleştiği Roma’da yaklaşık bir saat görüştü. ABD Başkanı Biden, basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, G20 zirvesinin ikinci gününde (31 Ekim 2021) İtalya'nın başkenti Roma'da ikili görüşme gerçekleşti.

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin “Türkiye’ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

Basına kapalı görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Anthony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Görüşme bitti açıklama yapıldı...

Beyaz Saray'dan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına ilişkin endişeleri dile getirdiği belirtildi.

Türkiye medyasından Anadolu Ajansı, görüşmenin ardından iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını aktardı. Buna göre, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımlandı. Beyaz Saray, görüşmede Suriye, Libya, Doğu Akdeniz konularının görüşüldüğünü, Türkiye'nin S-400 satın almasına ilişkin endişelerin dile getirildiğini aktardı. Beyaz Saray açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Biden, yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetilmesi konusundaki isteğini dile getirdi. Biden, Türkiye’nin Afganistan’daki NATO misyonuna 20 yıllık katkıları için teşekkürlerini sundu. İki lider, Suriye’deki siyasi süreci, Afganistan’a insani yardımı, Libya’da seçimleri, Doğu Akdeniz’deki süreci konuştu. Biden, savunma ortaklığını ve Türkiye’nin NATO müttefiği olarak öneminin altını çizdi ancak Türkiye’nin S-400 satın almasına ilişkin ABD’nin endişelerini not etti. Biden aynı zamanda barış ve refah için güçlü demokratik kurumların önemini, insan haklarına saygıyı ve hukukun üstünlüğünü vurguladı."