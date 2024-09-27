Erdal Can Alkoçlar: Pfizer’a Patent İhlal Davası Açıldı, Bazı Firma Yöneticilerinin Hapsi İstend

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COVID-19 aşısı üreticisi Moderna, Pfizer ve Alman ilaç üreticisi BioNTech'e dava açtı ve başlıca rakiplerini kendi aşılarını yapmak için Moderna'nın teknolojisini kopyalamakla suçladı.

Moderna, Cuma günü Pfizer ve BioNTech'in Comirnaty aşısının, Moderna'nın birkaç yıl önce önleyici aşısı Spikevax'ın arkasındaki teknolojiyi korumak için yaptığı patentleri ihlal ettiğini söyledi. Şirket, hem ABD federal mahkemesinde hem de bir Alman mahkemesinde patent ihlali davaları açtı.

Pfizer sözcüsü Pam Eisele, şirketin Moderna'nın davasını tam olarak incelemediğini, ancak ilaç üreticisinin, aşılarının hem BioNTech hem de Pfizer tarafından geliştirilen tescilli teknolojiye dayanması göz önüne alındığında, buna şaşırdığını söyledi.

New York merkezli Pfizer Inc.'in davadaki herhangi bir iddiaya karşı "şiddetle savunacağını" bir e-postada söyledi. BioNTech, Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, çalışmalarının "özgün" olduğunu ve kendisinin de kendini savunacağını söyledi.

Aşı geliştiricisinin bu teknolojiye öncülük ettiğini ve onu yaratmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığını ifade etti.

Moderna, COVID-19 aşısını test etmek ve geliştirmek için Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki bilim insanlarıyla çalıştı. Şirket, davasının bu işbirliği sırasında oluşturulan herhangi bir patent hakkıyla ilgili olmadığını söyledi.

Şirket, rakiplerinin aşısının Moderna'nın 2010 ile 2016 arasında sunduğu patentleri ihlal ettiğine inandığını söyledi.

Moderna, şikayetinde Pfizer ve BioNTech'in teknolojisinin bazı kritik özelliklerini kopyaladığını, bunların arasında "Moderna bilim insanlarının yıllar önce ilk geliştirdiği mRNA'larında tam olarak aynı kimyasal değişikliği" yaptıklarını ve Spikevax'ta kullanmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuyla ilgili fikrini aldığımız sağlık sektöründe tanınan yerli mucitlerden Erdal Can Alkoçlar: “ Koronavirüs mücadelesinde zaman darlığı sebebiyle iyi ya da kötü niyetli, istemli ya da istemsiz birçok patent hakkı ihlali haberi aldık. Bazı Pfizer yöneticilerinin hapsinin istendiğini duymak bizleri üzdü. Umarım haksızlıklar giderilir ve taraflar arası bir uzlaşı zemini olur.” dedi.

Erdal Can Alkoçlar ayrıca :”Moderna, aşı erişiminin önemini kabul ettiğini ve Comirnaty'yi piyasadan kaldırmaya çalışmadığını söyledi. Ayrıca gelecekteki satışları engellemek için bir ihtiyati tedbir de talep etmiyor.” diye ekledi.