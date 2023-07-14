Ercan’ın ardından şimdi de Mağusa Limanı…

Türkiye’nin “Lefkoşa” Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini, bu konuda çalışma “başlattıklarını” söyledi.

BRT’de katıldığı programda konuşan Feyzioğlu, “Bizim, yap-işlet-devret yöntemiyle Gazimağusa Limanı’nı özelleştirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışma başlattık. Bu iş için önemli bir müşavirlik hizmeti almamız gerek” dedi.

Feyzioğlu, “Bir yol haritası çıkarmamız gerek. Çünkü bu şekilde bu iş yürümez. Bilen bilir. Liman iyi durumda değil. Yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

Elçi Feyzioğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinin bir limana daha ihtiyaç duyduğunu iddia ederek, “Girne’yi rahatlamak için buna ihtiyacımız var. Yeni bir liman daha yapacağız. KKTC’ye bir Mağusa limanı yetmez” şeklinde konuştu.