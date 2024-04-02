Ercan’daki muhaceretten ellerini kollarını sallayarak ‘işlemsiz’ geçtiler 

Ercan Havalimanı’ndaki muhaceretten işlem yapmadan, ellerini kollarını sallayarak geçen iki kişi, Girne Limanı’ndan çıkış yaparken tespit edilerek tutuklandı.

Polis, 25 Mart tarihinde Ercan Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünde bulunan muhaceret kabinlerinde Türkiye'de sakin iki zanlının muhaceret görevlisine muhaceret işlemlerinin yaptırması gerektiğini bildikleri halde görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini yaptırmadan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 1 Nisan 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan çıkış yapacakları sırada tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili olarak Ercan Havalimanı’ndaki güvenlik kameralarından yapılan incelemede Muhaceret kabinleri önüne geldikten sonra işlem yaptırmadan muhaceret kabinin yan kısmında yürüyerek geçiş yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlılar ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar 20 gün süre Lefkoşa Kapalı Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.