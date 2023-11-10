Ercan’daki jeneratör odasına “kasten” çarptı, tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndaki bariyerlere ve jeneratör odasına çarpan 33 yaşındaki H.M. tutuklandı.

Olayla ilgili açıklama yapan polis, Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nın araç park yeri içerisinde, 33 yaşındaki H.M., kullanımındaki araç ile araç park alanı girişinde bulunan bariyere ve jeneratör odası olarak kullanılan binaya kasten çarpmak suretiyle hasara uğrattı.

Polis, soruşturma kapsamında söz konusu şahsın tutuklandığını bildirdi.