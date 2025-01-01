Ercan’daki hırsızlık zanlısı 2 yıl sonra yakalandı

Ercan Havalimanı’ndaki bir satış noktasından 2022 yılında 2 tablet, bir cep telefonu ve nakit para sirkat ettiği belirlenen eski çalışan Y.A., ülkeye dönüşünde yakalandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Gizmen olayla ilgili bulguları aktardı.

Gizmen, huzurda bulunan zanlı Y.A.’nın eski çalışanı olduğu Sarpkan LTD'in KKTCELL satış noktası içerisine 8 Temmuz 2022 tarihinde, saat 04.01'de, Ercan Havalimanı bekleme salonunda, giriş kapısı önü açık vaziyette bulunan satış ofisi içerisindeki kilitsiz modül çekmecede bulunan 2 adet Apple Ipad 9 marka tableti, Samsung A02 marka cep telefonunu para kasası içerisindeki bulunan 19 bin 660 TL, 500 USD ve 50 Euro nakit paraları sirkat ettiğinin incelenen kamera görüntülerinde tespit edildiğini ve yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis zanlı aleyhine 8 Temmuz 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini ancak yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Alhan’ın aynı gün saat 04:17 çıkış yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis aranan kişi ilan edilen zanlının 31 Aralık 2024 tarihinde Ercan havalimanından ülkeye giriş yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri tutuklandığını ve yapılan sorgusunda suçunu itiraf ederek bir gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu ürünleri şirketin kendisine vereceği olduğundan aldığını ve bu esnada yanında kız arkadaşı H.İ’nin olduğunu beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan tahkikat neticesinde kız arkadaşı H.İ’nin Türkiye'de olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Halil İbrahim Gizmen, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibi yapılması gerektiğini, bu bağlamda yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta zanlının bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.