“Ercan'da kumarhane izni” için düğmeye basıldı

UBP – YDP – DP Hükümeti, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’ye şimdi de havalimanı içerisinde kumarhaneli otel izni vermek için kolları sıvadı.

Defalarca vergi borcunu silen, tek seferde 59 milyon Euro verilen Emrullah Turanlı’ya ait şirketin, havalimanında otel ve kumarhane izni talep ettiğine ilişkin resmi belgeler, CTP Milletvekili Sami Özuslu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Belgelerle birlikte açıklama yapan Özuslu, “Halkın hiçbir sorununu çözmeyen, hayatı sürekli daha pahalı hale getiren, üreticiyi ve esnafı batağa sürükleyen üçlü koalisyon hükümeti, bazı kesimleri mutlu etmek içinse adeta çırpınıyor. Bugüne kadar defalarca vergi borcunu sildikleri, bir seferde 59 milyon Euro hediye ettikleri, her türlü imtiyazı sağladıkları T&T şirketine şimdi de Ercan Havaalanı içerisinde kumarhaneli otel izni vermek için kolları sıvadılar” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özuslu, “Ercan işletmecisi T&T, Arıklı'nın bakanlığına projesini sundu. Arıklı'nın Müsteşarı da Turizm Bakanlığı'na yazı yazıp işin takibini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bir yandan da Şans Oyunları Yasası’nda değişiklik yapmak için meclise öneri sunduğunu söyleyen Özuslu “Çünkü Bafra bölgesi dışında şu an itibarıyla kumarhane izni verilemiyor. Önerilen değişiklikler arasında T&T'nin işini halledecek maddeler de var” dedi.

“Yani Üstel-Ataoğlu-Arıklı üçlüsü pahalılık altında ezilen halka değil ama büyük sermayeye hizmete devam ediyor” vurgusu yapan Özuslu, Şairin dediği gibi, ‘Tanı bunları, tanı da büyü...’” yorumunu yaptı.