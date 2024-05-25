“Ercan’da gün boyu grev başlatıp, Başbakanlık önüne gideceğiz”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), hayvancılar ve kamuda örgütlü sendikaların Pazartesi günü gerçekleştireceği eyleme destek vermek üzere saat 10.00’da genel greve gitme ve saat 11.00’de Başbakanlık önünde toplanma kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin kendi yanlış politikaları ile mahvettiği her şeyi dışarıdan ithal çözümlerle kotarmaya çalıştığı, bunu yaparken de yeşil sermaye ve yandaşlarına peşkeşler çektiği ifade edildi.

“Sizleri artık icraatın başında görmek istemiyoruz” denilen açıklamada, “Biz başımızdaki UBP-DP-YDP sorununa sizler gibi dışarıdan ithal bir çözüm öngörmüyoruz. İsteğimiz, halk düşmanı bu partilerin olmadığı, çalışanın, üretenin ve ezilen halkın sermaye ve patronlar karşısında korunduğu bir hükumet yapısıdı” denildi.

Açıklamada, “Bu sebeplerden dolayı 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan toplumsal eyleme sabah saat 10:00 da Ercan Hava Trafikte gün boyu grev başlatarak ve saat 11:00 de başbakanlık önünde olarak destek vereceğiz” vurgusu yapıldı.