Ercan’da ‘gelir paylaşımı’ için ikinci karar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Azınlık Hükümet, Ercan Havaalanı’nın gelir paylaşımına yönelik bir ay içinde ikinci kez karar aldı.

16 Nisan'da Ercan'ın gelir paylaşımının "mücbir" sebeple “1 yıl askıya alınması" yönünde karar alan Bakanlar Kurulu, 20 Mayıs’ta bu kez kararı tadil etti, "ciro" hesaplama yöntemini değiştirdi.



Ercan’ın ciro paylaşımının “tahakkuk” yani fatura edilen miktar yerine “tahsilat edilen miktar” üzerinden olağan döneminde ödenmesi kararı alınırken, “Tahakkuk edip de tahsil edilemeyen” rakamın ödenmesi ise 31 Mart 2023’e ötelendi, bu rakamın da 4 yıl içerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesi onaylandı.





Yeni karar ne anlama geliyor



Bakanlar Kurulu’nun Ercan’daki “gelir paylaşımı”na yönelik kararı, bir yandan ilk karardaki 1 yıl askıya alma sürecini geri alırken, öte yandan, yeni bir “2 yıllık erteleme” ortaya koyuyor.



Ercan’ı özelleştirilmesi ya da işletme devrine dair sözleşmenin 11’inci maddesinde “mücbir sebepler” başlığı yer alıyor.



Maliye’ye yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre; T&T işletmesi sözleşmenin “önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel ve borçlunun iradesi dışında beklenmedik süreçler” anlamına gelen mücbir sebepler maddesini gerekçe göstererek, Nisan-Mayıs-Haziran 2021 dönemine ait gelir paylaşımının ertelenmesi için Maliye’ye başvuru yaptı.



Bunun üzerine Bakanlar Kurulu önce Ercan’ın gelir paylaşımını “bir yıl askıya” aldı.



Ancak, Maliye’nin gelir ihtiyacı ve tepkiler üzerine bu karar tadil edildi, gelir paylaşımında bir yıllık askıya alma kaldırıldı, ciro hesaplama yöntemi değiştirilerek, iki yıllık yeni bir erteleme ortaya kondu.



Buna göre, T&T işletmesi, Nisan-Mayıs-Haziran 2021 dönemi gelir paylaşımını sözleşmede yer alan “tahakkuk” esası üzerinden değil, “tahsil edilen miktar” üzerinden yapacak.





Bu ödeme 15 Temmuz 2021’de gerçekleşecek



Ancak, T&T işletmesinin “tahakkuk edip de tahsil edemediği” rakamın ödemesi 2023’e ötelenecek. Bu rakamın da 4 yıl içinde, yani, 2026’ya kadar aylık eşit taksitlerle ödenmesine imkan yaratılacak.





Dünden bugüne



Ercan Havaalanı, yapılan özelleştirme sonrasında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited tarafından işletiliyor.



O dönemin Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, “tamamen yeni inşa edilecek Ercan Havalimanı’nın yasal süre olan 4 yıldan daha kısa sürede tamamlanacağını” açıklamıştı.



Saner, 20 Mayıs 2021’de bu kez Başbakan olarak, yeni Ercan Havaalanı’nın Ocak 2020’de hizmete gireceğini söyledi.

Ercan Devlet Havalimanı ihale sözleşmesine göre, gelir paylaşımından doğan ilk tahsilat 2017’de yapılmıştı.

İhale gereği T&T Şirketi, yaptığı cirodan devletin payı olan yüzde 47,8’i 3 ayda bir ödemesi gerekiyor.

25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı’nın sözleşmesi, 13 Şubat 2040 yılında bitiyor.



Ercan Havaalanı 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılmıştı.