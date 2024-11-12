Ercan’da bulduğu para cüzdanından yaklaşık 43 bin TL çalan 73 yaşındaki adam tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, havaalanında bir şahsa ait para cüzdanıyla birlikte toplam bin ABD Doları, 100 Euro ve 4 bin TL nakit parayla muhtelif kartlar çalan S.N.K. (E-73) tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mağusa’da uyuşturucu

Mağusa’da, saat 17.00 sıralarında evinde polis ekipleri tarafından arama yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde iki banknot bulunan F.K. (K-23) tutuklandı.

İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Öte yandan polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen dört kişiyi tutuklandı.

Fırının ısınan elektrik fişi yangın çıkardı

Mağusa’da dün öğleden sonra bir apartman dairesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, muhtemelen çalışır durumdaki fırının elektrik fişinin ısınıp alevlenmesiyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.