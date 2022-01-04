Ercan'da bir haftada 437 uçak, 41 bin 161 yolcu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesi, 2022 yılbaşı döneminde bir haftada toplam 437 uçak ve 41 bin 161 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Alınan tedbirler sayesinde özellikle 2/1/2022 tarihinde toplam 111 uçak ve 9 bin 506 yolcu Ercan havalimanını kullanırken, herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.