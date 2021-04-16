Ercan’da ‘bağış hırsızlığı’

YENİDÜZEN

Ercan’da, havaalanı işletmecisi T&T Airport’ta görevli bir çalışan tarafından bazı yardım kuruluşlarına ait bağış kutularının kırılarak içindeki paraların çalındığı iddia edildi.

Söz konusu kişinin yargı sürecinde ‘izne gönderilerek’ görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Bir diğer iddia, ilgili kişinin geçmişte de farklı bir olayla ilgili mali polis tarafından soruşturulduğu yönünde ortaya atıldı.



YENİDÜZEN’e gelen ihbarlara rağmen Ercan Havaalanı İşletmecisi T&T Airport, Polis Basın Subaylığı ve Sivil Havacılık sorularımızı yanıtsız bıraktı.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, yardım kutularının kırılarak içindeki paraların çalındığı bilgisini doğruladı.



Kocaismail: “Polis aradı, karakola gittik, davacı olduk…”

YENİDÜZEN’e konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, polisin aramasıyla bilgi sahibi olduklarını, Demirhan Polis Karakoluna giderek kutunun kırıldığını ve içinden para çalındığını gördüklerini belirtti.

Davacı olup ifade verdiklerini anlatan Kocaismail, bunun dışında detaylı bir bilgiye sahip olmadıklarını, konuyla ilgili bir kişinin mahkemeye çıkarıldığı bilgisini aldıklarını, detaylar için ise polisten haber beklediklerini kaydetti.

Kocaismail, “Kimin yaptığıyla ilgili bir bilgi almadık, mahkeme süreci olduğunu da Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan öğrendim” dedi.

Saraçoğlu Vakfı: “Ayrıntılı bilgimiz yok”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan edinilen bilgide de yardım kutusundan para çalındığıyla ilgili bir tespit yapıldığı, polisin aramasıyla haberdar oldukları ve konunun mahkemeye taşındığı ifade edilirken, tahkikat ve yargı sürecinin devam ettiği söylendi. Konuyla ilgili “Çok ayrıntılı bilgimiz yok. Mahkemeye kim çıkarıldı, neden çıkarıldığına dair bilgimiz yok.” denildi.