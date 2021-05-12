Ercan Taksicileri Maliye’de eylem yaptı

Bayram arifesinde de eylemler hız kesmedi. EL-SEN’in yanında Ercan Taksiciler Birliği de ani alınan kararla plansız bir eylem gerçekleştirdi. 30’a yakın taksici, ‘Bakanlık Görevlisi’nin kendilerine küfür ettiği’ gerekçesi ile Maliye Bakanlığı kapısına dayandı, Bakan Dursun Oğuz ile görüştü. Görüşmeden uzlaşı çıktığı açıklandı…

Fehime ALASYA

Ercan Taksiciler Birliği, sorunlarına çare ararken ‘Bakanlık Görevlisi’nin kendilerine küfür ettiği’ gerekçesi ile Maliye Bakanlığı önünde toplanarak Bakan Dursun Oğuz ile görüştü.

Ercan Havaalanı’nda taksiciler olmasına rağmen, dışarıdan turistik özel işletmelere iş verildiğini iddia eden birlik üyeleri, "Yandaşlara iş veriliyor, biz oturuyoruz. Çare arıyoruz ama Bakanlık görevlisi bize küfür etti" diyerek Maliye Bakanlığı’nda plansız bir eylem yaptı.

Maliye Bakanı Oğuz’un taksicilerle toplantı yaptıktan sonra uzlaşıya vardıkları açıklandı. Toplantı sonrası basına bilgi veren eylemciler, Ozan Özuyanık'ın kendilerinden özür dilediğini belirtti. Bakan Oğuz ise konuşarak taksicilerin sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Uzun süredir Ercan Havaalanı'ndan karantina otellerine müşteri taşımacılığıyla ilgili olarak sorun yaşadığını fakat çözüm bulamadığını ifade eden birlik üyeleri, bu sabah Maliye Bakanlığı'nda görevli Ozan Özuyanık ile tartıştığını, bunun bardağı taşıran son damla olduğunu anlattı.

Maliye Bakanlığına giren üyeler, ilk olarak Ozan Özuyanık ile sözlü tartışmaya girdi. Akabinde Bakan Dursun Oğuz, üyelerle konuşarak gergin ortamı sakinleştirdi.

Oğuz, akabinde toplantı odasına aldığı yaklaşık 30 kadar taksiciyle görüşme yaptı.

Ercan Havaalanı'ndaki taşıma işlemlerinde bakanlığın ‘yandaş tavırlar’ sergilediğini ileri süren taksiciler, hak arayışı için bu eylemi yaptığını dile getirdi.

Uzlaştılar

Maliye Bakanı Oğuz’un taksiciler ile görüşmesinden uzlaşı çıktı. Toplantı sonrası basına bilgi veren eylemciler, Ozan Özuyanık'ın kendilerinden özür dilediğini belirtti. Bakan Oğuz ise konuşarak taksicilerin sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Eylemcilerin açıklamasına göre Ercan'daki taşımacılıkta KAR-İŞ ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğini yanında Ercan taksicilerine de görev dağılımı yapılacağı belirtildi. Ercan'daki taşımacılıkta kilometre başına %10 zam yapıldığı ve Ercan'daki taşımacılıkla ilgili uzlaşıya varıldığı ifade edildi.

18 Mayıstan sonra ise ev karantinası uygulamasında turistik taşımacılığa yer verilmeyeceği ifade edildi.

Fotoğraflar Fehime Alasya