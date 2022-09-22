Ercan için 20 milyon TL daha vergi muafiyeti

Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı işletmecisi T&T için 20 milyon TL olan vergi ertelemesini 40 milyon TL’ye çıkaran bir karar aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yakın dönemde Kıbrıs’a yaptığı ziyarette Ercan Havaalanı’nın işletmesine yönelik gizli bir de “Mutabakat Zaptı” imzalandığı ortaya çıkmış, işletmecinin avukatı bu anlaşmayı onaylamıştı.



Bu anlaşma henüz açıklanmadı.



Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, söz konusu mutabakatla ilgili "Ercan’ın işletmecisi tarafından yapılacak harcamalar için ciro paylaşımıyla mahsuplaşma yönüne gidilecek" demişti. Ayrıca, Emrullah Turanlı'nın büyük ortağı olduğu, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T'ye Ercan’da boşaltılmayan askeri araziye karşılık bir başka yerde, yeni bir arazi verilmesinin de gündemde olduğu yine Ünal Üstel tarafından açıklanmıştı.



Bakanlar Kurulu kararı



Bakanlar Kurulu’nun 2 Eylül tarihli kararına göre T&T'nin vergileri, UBP-DP-YDP hükümeti tarafından yine ertelendi.

Kararda şu ifadeler var:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T&T Havalimanı İşl. İnş. San. ve Tic. Şti. Ltd.’in İthal Edeceği Mallar Üzerinden Tahsili Gereken Vergilerin Ertelenmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)278-2022 sayı ve 22.6.2022 tarihli kararında belirtilen “20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi kaldırmak ve yerine “40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi eklenmek suretiyle bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi”



“Ne yapılması gerekiyorsa…”



Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’den adaya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ercan’daki temaslarına yönelik olarak "Havalimanımızı kasım ayına girmeden müştemilatlarıyla birlikte, dört başı mamur faaliyete geçirmek için önemli bir toplantı yaptık” demişti.



“Bu saatten sonra herkesin ne yapacağı belli artık, biz de bunların takiplerini yapacağız” diye konuşan misafir Bakan, “2 aylık süre içerisinde kimin ne yapacağını belirledik, onları da kayıt altına aldık. Onları takip edeceğiz. Yüklenici firmanın istediği ilave maliyetler ve iş artışları vardı. Sonuçta bu havalimanın eksiklerini ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyorsa 2 ay içerisinde tamamlayacağız." Sözlerini kullanmıştı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Ercan Havalimanı’na teknik cihazların gelmesi halinde, 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını duyurmuştu.



2012’de özelleştirilmişti



Ercan Havalimanı Özelleştirme Kurulu, 12 Ekim 2012’de Ercan Devlet Havaalanı’nın özelleştirilmesine karar vermiş, havaalanı işletmesi Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devredilmişti.



İlk sözleşmeye göre yeni Ercan Havaalanı 4 yıl içinde tamamlanacak ve 2016’da hizmete girecekti.



Ercan Devlet Havalimanı ihale sözleşmesine göre, gelir paylaşımından doğan ilk tahsilat 2017’de yapılmıştı. İhale gereği T&T Şirketi, yaptığı cirodan devletin payı olan yüzde 47,8’i 3 ayda bir ödemesi gerekiyor.

25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı’nın sözleşmesi 2017 yılında 4 yıl daha uzatılmıştı.