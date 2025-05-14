Ercan Havalimanı’nda yolcu sayısı yüzde 18.87, uçak sayısı ise yüzde 21.77 arttı

Ercan Havalimanı’nda geçen yılın ilk 4 ayına göre bu yıl yolcu sayısı yüzde 18.87, uçak sayısı ise yüzde 21.77 arttı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya, Ercan Havalimanı’nda Ocak- Nisan 2024 dönemine göre, Ocak - Nisan 2025 tarihleri arasındaki ilk 4 aylık sürede yolcu ve uçak sayısında artış yaşandı.

Buna göre, 2024 yılının dört ayında Ercan Havalimanı’nı 1 milyon 385 bin 516 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde 1 milyon 647 bin 27’ye yükseldi. Uçak sayına bakıldığında ise 2024’ün ilk 4 ayında Ercan Havalimanı’nı 9 bin 121 uçak kullanırken, 2025’in aynı döneminde bu rakam 11 bin 107 olarak gerçekleşti.

Aylara göre yolcu ve uçak sayıları

Ercan Havalimanı’nı Ocak 2024’te 334 bin 510, Ocak 2025’te ise 443 bin 811 yolcu kullandı. 2024 Şubat ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 354 bin 960 iken, 2025 Şubat’ta bu sayı 395 bin 753 olarak gerçekleşti. 2024 Mart ayında 336 bin 20 yolcu kullanırken, 2025’in aynı ayında bu sayı 374 bin 417 oldu. Nisan 2024’te Ercan Havalimanı’nı 360 bin 26 yolcu kullanırken, bu sayı Nisan 2025’te 443 bin 46 olarak gerçekleşti.

Ercan Havalimanı'na 2024 Ocak’ta 2 bin 301, Şubat’ta 2 bin 220, Mart’ta 2 bin 261, Nisan’da 2 bin 339 uçak geliş ve gidiş yaparken, 2025 yılında, Ocak’ta bu rakam 2 bin 942, Şubat’ta 2 bin 544, Mart’ta 2 bin 678 ve Nisan ayında ise 2 bin 943 oldu.