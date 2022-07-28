Ercan Havalimanı yeni terminalinde ticari alan kiralamaları başladı
Yıllardır çeşitli tarihler açıklanarak “açılacak” denilen ancak bir türlü açılışı gerçekleşmeyen Ercan Havalimanı yeni Terminalinde bazı ticari dükkanların kiralama işlemlerinin başladığı açıklandı.
Yıllardır çeşitli tarihler açıklanarak “açılacak” denilen ancak bir türlü açılışı gerçekleşmeyen Ercan Havalimanı yeni Terminalinde bazı ticari dükkanların kiralama işlemlerinin başladığı açıklandı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği, binanın “açılış sürecine girdiğini ve yeni havalimanı terminalindeki ticari alanlarının kiralama sürecine başlandığını” açıkladı.
T&T Havalimanı İşlemeciliğinden yapılan açıklamaya göre, kiralamalarda önceliğin yerli kuruluşlar olduğu ticari alanlar için talep kabul edildiği kaydedildi.
Açıklamada, turizm ve eğitim adası olma yönünde ilerleyen adamızda mevcut Ercan Havalimanı’nın karşısında 7 milyon 800 bin metrekare master planlama alanı üzerine inşa edilen yeni Ercan Havalimanı’nda iş yapmak isteyenlerin yeni kapısı olacağı ifade edildi.
Bu arada kiralama süreci için iş çevrelerinin T&T Havalimanı İşletmeciliğine başvurmaları istendi.
Başvuruların info@ttairport.aero mail adresi ve mesai saatleri içerisinde (08.30 - 18.00) 0392 600 5000 numaralı telefondan Ticari İşler Bölümü’ne ulaşmaları gerektiği bildirildi.