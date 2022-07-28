Ercan Havalimanı yeni terminalinde ticari alan kiralamaları başladı

Yıllardır çeşitli tarihler açıklanarak “açılacak” denilen ancak bir türlü açılışı gerçekleşmeyen Ercan Havalimanı yeni Terminalinde bazı ticari dükkanların kiralama işlemlerinin başladığı açıklandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, binanın “açılış sürecine girdiğini ve yeni havalimanı terminalindeki ticari alanlarının kiralama sürecine başlandığını” açıkladı.

T&T Havalimanı İşlemeciliğinden yapılan açıklamaya göre, kiralamalarda önceliğin yerli kuruluşlar olduğu ticari alanlar için talep kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, turizm ve eğitim adası olma yönünde ilerleyen adamızda mevcut Ercan Havalimanı’nın karşısında 7 milyon 800 bin metrekare master planlama alanı üzerine inşa edilen yeni Ercan Havalimanı’nda iş yapmak isteyenlerin yeni kapısı olacağı ifade edildi.

Bu arada kiralama süreci için iş çevrelerinin T&T Havalimanı İşletmeciliğine başvurmaları istendi.

Başvuruların info@ttairport.aero mail adresi ve mesai saatleri içerisinde (08.30 - 18.00) 0392 600 5000 numaralı telefondan Ticari İşler Bölümü’ne ulaşmaları gerektiği bildirildi.