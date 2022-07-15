Ercan Havalimanı binası içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi
Son günlerde artan COVID-19 vakaları dolayısıyla Ercan Havalimanı'nda da maske takma zorunluluğu getirildi.
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Son günlerde artan COVID-19 vakaları dolayısıyla Ercan Havalimanı'nda da maske takma zorunluluğu getirildi.
T&T Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklamada, yolcuların insan sağlığı açısından terminal içerisinde maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.
Açıklamada, maske takmayan yolcuların terminal binasına kabul edilmeyeceği bildirildi.
Öte yandan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına göre kişilerin aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, COVID-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.
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Etiketler : ercan havalimanı, Maske, covid-19