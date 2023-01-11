Ercan – Antalya uçağı Adana’ya zorunlu iniş yaptı
Ercan – Antalya seferini yapan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Adana’ya zorunlu iniş yaptı.
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Ercan – Antalya seferini yapan Pegasus’a ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Adana’ya zorunlu iniş yaptı.
Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, olumsuz hava şartları nedeniyle uçağın Adana’ya indiğini, Kıbrıs saati ile 17.00’de Antalya’ya doğru tekrardan yola çıkacağını bildirdi.
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