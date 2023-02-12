Ercan-Adana uçuşu teknik sorun nedeniyle iptal

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin girişimleriyle bugün 15.00’de gerçekleşeceği açıklanan Ercan- Adana seferi uçakta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi.

Uçak iptalinin kayıtlı tüm yolculara bildirildiği açıklandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komites, 12 Şubat Pazar günü adadan Türkiye 'ye olmak üzere ek Afete özel 1 uçak seferi planladı.

Buna göre; saat 20.00’de Ercan - Antalya uçuşu yapılacak.

Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu özel seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşları; Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi 0548 884 18 18 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numaraları olan 0542 880 76 44 ve 0533 863 82 88 telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilir.