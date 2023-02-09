Enkaz altındaki Mehmet Arif Altak’ın cezaevindeki anne-babası tahliye oldu!

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kurtarılmayı bekleyen öğrencilerden Mehmet Arif Altak’ın cezaevinde olan ailesi tahliye edildi.

Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, ‘izinsiz ikamet’ suçlamasıyla 6 aydır cezaevinde tutulan Mustafa- Meryem Altak çifti’nin bugünkü mahkeme sonrasında tahliye olduğu bilgisini verdi.

Mustafa- Meryem Altak çiftinin 10 Ağustos tarihinden bu yana cezaevinde olduğunu belirten Erdoğan, mahkemede 3 ay ceza aldıklarını ve bu süreyi zaten cezaevinde tamamladıklarını işaret ederek, tahliye edildiklerini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere, Mustafa- Meryem Altak çiftinin ‘izinsiz ikamet’ suçlamasıyla, 6 aydır cezaevinde olduğu kaydedilmiş, içinde çocuklarının da bulunduğu deprem haberini cezaevinde aldığı belirtilmişti.

Bazı aile yakınları, çiftin çocuklarının yanına gitmek için günlerdir çırpındığını anlatmış, yetkililerden yardım istemişti.