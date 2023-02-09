Enkaz altındaki Mehmet Arif Altak’ın cezaevindeki anne-babası tahliye oldu!
Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kurtarılmayı bekleyen öğrencilerden Mehmet Arif Altak’ın cezaevinde olan ailesi tahliye edildi.
Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kurtarılmayı bekleyen öğrencilerden Mehmet Arif Altak’ın cezaevinde olan ailesi tahliye edildi.
Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, ‘izinsiz ikamet’ suçlamasıyla 6 aydır cezaevinde tutulan Mustafa- Meryem Altak çifti’nin bugünkü mahkeme sonrasında tahliye olduğu bilgisini verdi.
Mustafa- Meryem Altak çiftinin 10 Ağustos tarihinden bu yana cezaevinde olduğunu belirten Erdoğan, mahkemede 3 ay ceza aldıklarını ve bu süreyi zaten cezaevinde tamamladıklarını işaret ederek, tahliye edildiklerini dile getirdi.
Hatırlanacağı üzere, Mustafa- Meryem Altak çiftinin ‘izinsiz ikamet’ suçlamasıyla, 6 aydır cezaevinde olduğu kaydedilmiş, içinde çocuklarının da bulunduğu deprem haberini cezaevinde aldığı belirtilmişti.
Bazı aile yakınları, çiftin çocuklarının yanına gitmek için günlerdir çırpındığını anlatmış, yetkililerden yardım istemişti.