ENI 6’ncı parseldeki “Cronos” yatağı için Kıbrıs ve Mısır ile anlaşma imzaladı

İtalyan enerji şirketi ENI’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncı parselinde bulunan “Cronos” (Satürn) yatağındaki doğal gazın çıkarılması ve ihraç edilmesi için Kıbrıs ve Mısır ile anlaşma imzaladığı haber verildi.

Alithia’nın haberine göre, yaptığı açıklamada Kıbrıs ve Mısır ile imzaladığı anlaşmayı “tarihi” diye niteleyen ENİ, Mısır’daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapılarını değerlendirerek çıkarılacak doğal gazı Avrupa pazarına ihraç etme niyetini ortaya koydu.

Ekonomik verileri de aktaran ENİ, vergi ve faizlerden önce gelirin 3,7 milyar euro, düzeltilmiş net karın ise 1,4 milyar euro olmasının beklendiğini belirtti. Düzeltilmiş nakit akışını 3,4 milyar euro, brüt yatırım masrafını 1,9 milyar euro olarak öngören ENİ, net sermaye harcamasının ise 6 milyar euronun altında olmasını bekliyor.

Haravgi haberi “ENI’nin Kıbrıs ve Mısır ile ‘Cronos’ Yatağıyla İlgili Tarihi Anlaşması… Doğal Gaz Mısır’daki LNG Altyapıları Üzerinden Avrupa Pazarına İhraç Edilecek” başlığıyla okurlarına aktardı.