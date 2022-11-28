Englishouse öğrencilerinin Cambridge gururu

Cambridge tarafından düzenlenen İngilizce dil sınavlarında başarılı olan Englishouse öğrencileri geçtiğimiz Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ilkokul öğrencisi Naz Nazlı dilin önemine işaret etti.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan okul direktörü ve İngilizce öğretmeni Önder Fahrioğlu, temel misyonlarının, seven sayan ve farklılıklara saygı duyan evlatlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Sınavlarında çok iyi başarı gösterip belgelerini alan çocuklara “Yolumuz parlak ve aydınlık. Yıldızınız hep parlasın” diye seslenen Fahrioğlu, öğrencileriyle büyük gurur duyduğunu söyledi.

Dünyanın en seçkin üniversitelerine çocuklarını hazırlamakta ve 100'lerce hayata dokunmakta olan Fahrioğlu, Uluslararası sınavlarda Dünya birincisi gelen öğrencisi Cemaliye Polatcan'a plaket verirken, 2011 yılında okulunun ilk öğrencilerinden Azra Aşıksoy'a ve Raif Haciali'ye de özel ödül plaketi verdi.

Çocukların plaketlerini annelerinden almaları duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gittikçe büyüyen kocaman bir aile olduklarını dile getiren Önder Fahrioğlu, Englishouse'un adada vizyon ve kalite ile zirvede bir numara olduklarına dikkat çekti.