ENGİNAR TÜKETMENİZ İÇİN 7 NEDEN

Akdeniz kökenli bir besin olan enginar 4. yüzyıldan itibaren alternatif tıpta kullanılmaktadır. Enginarın sağlık üzerine etkileri invivo ve invitro çalışmlarda incelenmiş ve hastalıkları üzerine olumlu etkilerinin yüksek düzeyde olduğu bildirilmiştir.

Orta büyüklükteki bir enginar tam bir vitamin-mineral deposudur. 128 gram çiğ ve 120 gram haşlanmış enginar şunları içermektedir;

Çiğ enginar Haşlanmış enginar

Karbonhidrat 13,5 gr 14,3 gr

Lif 6,9 gr 6,8 gr

Protein 4,2 gr 3,5 gr

Yağ 0,2 gr 0,4 gr

C vitamini Yüzde 25 Yüzde 15

K vitamini Yüzde 24 Yüzde 22

Düşük yağ, yüksek life sahip enginar, günlük alınması gereken 23-28 gram lifin yaklaşık 7 gramı orta büyüklükteki bir enginardan karşılanabilir.

Zengin Besin İçeriğine Sahip

Potasyum, C vitamini, magnezyum, folik asit, K vitamini gibi birçok vitamin-mineral ve antioksidanlardan zengin.

Kan Şekeri Dengeleyici

İçeriğindeki lif sayesinde kan şekerindeki ani yükselişleri önler, kan şekerinin dengede kalmasını sağlar.

Karaciğer Sağlığını İyileştirebilir

Enginarda bulunan antioksidanlar toksinlerin varlığını azaltarak, karaciğerden ve vücuttan atılmasını kolaylaştırmaktadır. Karaciğeri iyileştirmede etkilidir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı

Düşük kalorili olmasına rağmen, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve tokluk hissini artırır.

Kalp Sağlığına Faydalı

Yapılan çalışmalarda enginar yapraklarındaki bazı bileşenlerin kötü kolesterol seviyelerini düşürebileceğini gösterilmektedir. Kalp hastalığı riskini azaltır, kalp sağlığını korur.

Bağırsak Sağlığı Üzerine Faydaları Var

Yüksek lif oranı sayesinde bağırsaklarda yaşayan probiyotik bakteriler için yararlı bir prebiyotiktir. Kabızlık ve ishal gibi sorunları engelleyerek sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler.

Kansere Karşı Koruyucu

Enginarın baş ve yaprak kısımlarında bulunan temel maddelerin kanser hücrelerine olumlu etki göstererek, antikarsinojenik veya tedavi edici ajan olabileceği bildirilmiştir. Aynı zamanda enginarda; prostat kanseri, meme kanseri ve löseminin önlenmesi ve tedavisine katkıda bulunabilecek birçok güçlü polifenol tipte antioksidan bulunduğu söylenmektedir.

Enginarı salatalarınızda, sebzeli/etli yemeklerinizde veya sadece zeytinyağlı enginar yemeği olarak, ara öğünlerinizde yoğurt ile birlikte, garnitürler ile pilavlarınıza hatta çorbalarınıza katarak tüketebilirsiniz.