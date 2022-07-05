Engin Arkan hayatını kaybetti

Değirmenlik'te yaşayan 63 yaşındaki Engin Arkan saat 20:30 sıralarında, rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.