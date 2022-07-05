Engin Arkan hayatını kaybetti
Değirmenlik'te yaşayan 63 yaşındaki Engin Arkan saat 20:30 sıralarında, rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Değirmenlik'te yaşayan 63 yaşındaki Engin Arkan saat 20:30 sıralarında, rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : ölüm