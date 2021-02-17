Engin Albay'ın üzen vedası

Emekli Albaylardan Engin Naşit'in ölümü Girne'yi üzdü. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzun yıllar görev yapan, Kara Harp Okulu mezunu, Limasol kökenli Engin Ali Naşit'in ölüm haberini, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra paylaştı.

Engin Naşit, Girne'de çok tanınan ve sosyal yönüyle de öne çıkan isimlerden biriydi.

Emekliliği sonrasında özel sektörde iş hayatına da giren Engin Naşit, Enta Ltd.'in direktörlüğünü yürütüyordu. Limasollular Derneği'nde de Başkanlık yapan Naşit, Limasol'daki toplumlararası çatışmaları anlatan "Nişan Yüzüğü" adlı bir de kitap yayımlamıştı.

Engin Naşit'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.