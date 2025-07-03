Engelli Puseti Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

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Engelli puseti, miniklerin ya da yetişkinlerin konforlu bir şekilde istediği yere taşınması için üretilmiş özel tasarım ürünlerdir. Çocukların ya da yetişkinlerin son derece güvenli bir şekilde taşınmasına yardımcı olan bu pusetler, klasik bebek arabalarından ya da sandalyelerden farklı niteliklere sahiptir. Çünkü bu pusetler özel gereksinimli bireylerin fiziki ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak ebeveynlere de kullanım kolaylığı sağlar.

Engelli puseti alırken dikkate alınması gerekenleri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Engelli Çocuk Puseti Nedir?

Engelli çocuk puseti, özel gereksinimli çocukların konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi ve sosyalleşebilmesi için tasarlanmış medikal araçlardır. Bu pusetleri, klasik çocuk pusetlerinden ayıran en önemli özellik 15-16 yaşa kadar, 60-70 kilograma kadar taşınabilir olmalarıdır. Ayrıca, özel gereksinimli bireylerin vücut hatlarına uygun şeklide ayarlanabilir nitelikler taşıması da, engelli pusetlerini ayrıcalıklı hale getirir. Klasik çocuk pusetleri maksimum 2-3 yaşa kadar kullanılabilir ve ek donanım sunmazlar. Ancak, engelli çocuk pusetlerinde baş boyun desteğinden katlanabilme avantajına kadar her türlü gereksinime yanıt veren nitelikler mevcuttur.

Engelli Puseti Modelleri ve Fiyatları

Engelli puseti modelleri ve fiyatları özel gereksinimli bireylere sahip aileler tarafından merak söz konusudur. Modeller oldukça geniş yelpazede incelenirken, fiyatlar ürünün modeline ve taşıdığı özelliklere göre farklılık gösterir. Pek çok yaş grubuna ve vücut yapısına uygun niteliklerde engelli puseti modelleri mevcuttur. Çocuğunuzun fiziksel gelişimine uygun tüm modelleri sitemizde bulabilirsiniz.

Engelli Puseti Alırken Hangi Özelliklere Dikkat Edilmeli?

Engelli puseti alırken pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Pusetin ağırlığı, nerede kullanılacağı, çocuğun fiziki yapısı gibi kriterler dikkate alındığında en doğru karar verilebilir. Engelli puseti satın alırken üründe şu özelliklerin bulunmasına dikkat etmelisiniz;

5 Noktalı Emniyet Kemeri

5 noktalı emniyet kemeri, çocuğun pusette güvenli bir şekilde sabit kalmasına yardımcı olur. Özellikle hareket kontrolü sınırlı çocuklar için olmazsa olmaz bir kriterdir.

Fren Sistemi

Engelli pusetinin çift kilitlenebilir fren sistemine sahip olması ebeveynlere de rahatlık sunar. Duraklama anlarında yüksek güvenlik için bu kritere dikkat etmek gerekir.

Şase Yapısı

Puset şasesi çocuğun fiziki yapısına uygun, ağırlığını kaldırabilecek dayanıklılıkta olmalıdır. Bu durumda çelik şase pusetler yüksek güvenlik ve sağlamlık sunar.

Baş Boyun Destekleri

SelebralPalsi veya skolyoz hastalıklarına sahip çocuklar için baş ve boyun desteği hatta skolyoz desteği olmazsa olmazdır. Bu destekler sayesinde çocuk ağrı çekmeden puseti kullanma avantajını yakalar.

Ayarlanabilir Sırt ve Oturma Açısı

Pusetin ayarlanabilir sırt ve oturma açısına sahip olması gerekir. Bu durumda çocuk istediği pozisyona kolayca getirilebilir.

Katlanabilir Olmalı

Ürün, kolayca depolanması ve taşınabilmesi açısından katlanabilir yapıya sahip olmalıdır.

Bu kriterlere dikkat ederek en iyi puset seçimini yerine getirebilirsiniz.