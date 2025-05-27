“Engelli bireylerin istihdamı ve erişimde ciddi bariyerler var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin kendilerine sunduğu raporu paylaştı. İncirli, Kıbrıs’ın kuzeyinde engelli bireylerin sadece istihdamda değil, sağlığa erişim, eğitim, ulaşım ve fırsat eşitliği gibi birçok alanda önemli bariyerlerle karşılaştığını vurguladı.

Engellerin toplum ve devlet politikalarındaki yetersizliklerden kaynaklandığını belirten İncirli, “Bu insanlar temel insan haklarından mahrum bir yaşam sürüyorlar. El birliğiyle çözülmesi gereken bir problem.” dedi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ayrımcılığı reddettiğini hatırlatan İncirli, engelli bireylerin ayrımcılığın her türlüsüne maruz kaldığını ve çoğunun eve hapsolduğunu söyledi.

Raporda yer alan rakamlara göre, 2022 Mart ayı itibarıyla ülkede 5601 engelli birey bulunuyor ve yalnızca 592’si istihdam edilmiş durumda. İstihdam edilenlerin 441’i erkek, 151’i kadın. OECD ülkelerinde engelli istihdam oranı ortalaması yüzde 44 iken, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu oran yüzde 10’un bile altında. Türkiye’de ise bu oran yüzde 41.

İncirli, “Biz Türkiye’deki oranın dörtte biri kadarız. Bu çok acı bir şey. Engelli bireylerimizin çalışmalarına imkân vermiyoruz. Ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duramadıkları zaman başkaları bakmak zorunda kalıyor.” dedi ve istihdam oranının artırılması için süratle çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği Uluslararası İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Sınıflandırması sistemine geçilmesi gerektiğini ifade eden İncirli, mevcut hasta değerlendirme tüzüğünün çağdaş standartlarla güncellenmesi çağrısında bulundu.

Yasalardaki engelli ayrımcılığını izlemek üzere bir komite kurulmasını da öneren İncirli, “Mevzuattaki engelli bireylerin temel haklarını ihlal eden, ayrımcılık yapan ve hizmetlere erişimlerini engelleyen unsurlar tek tek tespit edilmeli.” dedi.