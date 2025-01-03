Engelleri Aşan Bir Hayat: Derin Öksüz’ün İlham Veren Hikayesi

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Derin Öksüz’ün hayatı, zorluklara meydan okuyarak inşa ettiği başarı hikayesi ile ilham veriyor. Çocukluk yıllarından itibaren kas zayıflığı nedeniyle yürümekte, yazı yazmakta ve günlük işlerini yapmakta zorlanan Derin Öksüz, yılmadan çalışarak bugün profesyonel bir radyo çalışanı ve yüksek lisans öğrencisi olmayı başardı.

Derin Öksüz’ün hayat hikayesinin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tarafından ele alındığı belgesel, 2024’ün en özel yapımlarından biri oldu. “Yürüyemez dediler, yürüdüm. Okuyamaz dediler, şimdi yüksek lisans yapıyorum” sözleriyle hikayesini özetleyen 24 yaşındaki Derin, başarısı ve azmiyle birçok kişiye ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

"Başardım"

Dört yaşında kas zayıflığı ve epilepsi riski teşhisi ile başlayan zorlu süreci, ailesinin inancı ve desteği sayesinde bir başarı hikayesine dönüştüren Derin Öksüz, motor becerilerini geliştirmek için yıllarca çabaladığını belirterek, “Ayakkabılarımı bağlayamıyordum, saçımı toplayamıyordum. Ancak tüm bunları başardım. Çünkü çabalamaktan hiç vazgeçmedim” dedi.

Ailesinin kararlılığı sayesinde doktorların koyduğu sınırlamaların üstesinden geldiğini ifade eden Öksüz, “Doktorlar ‘konuşamaz, yürüyemez’ dedi. Ama ailem pes etmedi. Yürüdüm, konuştum ve sınıfta okumayı en erken öğrenen çocuklardan biri oldum” sözleriyle ailesinin desteğine vurgu yaptı.

"Eğitim hayatında dönüm noktası: Yakın Doğu Üniversitesi"

Liseyi Yakın Doğu Koleji’nde tamamladıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Derin Öksüz, bu kararı hayatının dönüm noktası olarak tanımlıyor. İnsanlarla güçlü iletişimi ve sanata olan ilgisi sayesinde Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü seçen Öksüz, burada teorik bilgilerle birlikte uygulamalı projelere odaklanarak kendini geliştirdi.

“Fakülte ve hocalarım bana hep destek oldu. Ne arkadaşlarım ne de hocalarım tarafından dışlandığımı hissettim” diyen Derin, üniversite yıllarında kazandığı deneyimlerin kendisini güçlendirdiğini belirtti. Ortaokul yıllarında yaşadığı akran zorbalığını aşmayı başardığını dile getirerek, “Kendimle barıştım ve eğitimime odaklandım. Bu sayede üniversite yıllarım çok güzel geçti” dedi.

"İyi bir iletişimci olmak en büyük hayalim"

Derin Öksüz, ailesinin eğitim hayatındaki desteğini de büyük bir minnettarlıkla dile getiriyor. Özellikle medya sektöründe çalışan amcası Hasan Öksüz’ün desteğini vurgulayan Derin, “Annemin sevgisi ve yönlendirmesi ise her zaman yol göstericim oldu” diyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde mezun olduktan sonra Radyo Vatan’da deneyim kazanan ve şu anda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) çalışan Derin Öksüz, gelecekte program yapımcısı ve yönetmen olmayı hedefliyor. “Hikayemi daha fazla insana ulaştırarak aynı şeyleri yaşayan bireylere umut olmak istiyorum. Kendimi her yönden geliştirmek, donanımlı bir birey ve iyi bir iletişimci olmak en büyük hayalim” sözleriyle geleceğe dair hedeflerini paylaşan Derin Öksüz, azmiyle herkese ilham olmaya devam ediyor.